Toyboy für Ex-ORF-Star Martina Kaiser? „Ja, Hauptsache, er hat Geld“

Die ehemalige Moderatorin spricht auf Instagram über ihr Dating-Verhalten. Dabei erklärt sie, dass ihr das Alter unter einer Bedingung vollkommen egal ist.

Martina Kaiser war stets eine Frau klarer Worte – und auch abseits der Bildschirme hat die ehemalige ORF-Moderatorin nichts von ihrer Direktheit eingebüßt. Nun sorgt sie mit einer bemerkenswert offenen Aussage über ihr Liebesleben für Gesprächsstoff. Die Frage, ob ein deutlich jüngerer Partner für sie infrage komme, beantwortete die 55-Jährige ohne Umschweife – und mit einem Augenzwinkern, das man ihr förmlich anhört: „Ja, Hauptsache, er hat Geld.“

Was provokant klingt, ist bei näherem Hinsehen weniger ein Bekenntnis zur Oberflächlichkeit als vielmehr ein bewusst ironischer Kommentar auf gängige Klischees. Kaiser, die über Jahre hinweg als eines der bekannteren Gesichter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks galt, weiß um die Mechanismen der medialen Aufmerksamkeit – und nutzt sie mit kalkulierter Leichtigkeit.

Rollenbilder

Tatsächlich stellt die frühere TV-Persönlichkeit damit tradierte Rollenbilder auf den Kopf. Während wohlhabende Männer mit jüngeren Partnerinnen gesellschaftlich weitgehend akzeptiert sind, sorgt das umgekehrte Modell noch immer für hochgezogene Augenbrauen.

Ob es den besagten „Toyboy“ tatsächlich gibt oder ob es sich lediglich um eine rhetorische Volte handelt, lässt Kaiser offen. Fest steht jedoch: Die Ex-Moderatorin gibt sich souverän, unabhängig und frei von dem Bedürfnis, Erwartungen anderer zu erfüllen. Ihr Leben, so scheint es, folgt längst nicht mehr dem Takt öffentlicher Urteile, sondern ausschließlich dem eigenen Kompass.

Und vielleicht liegt genau darin die eigentliche Botschaft hinter dem flotten Spruch: Dass Liebe – egal in welcher Konstellation – vor allem eines sein sollte: freiwillig, selbstbestimmt und ohne Rechtfertigungszwang.