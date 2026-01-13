70. Song Contest: Ansturm auf Casting für San Marino beim Song Contest

Bewerbungen aus 40 Ländern - Sieger vertritt Kleinstaat in Wien

Mehr als 800 Künstlerinnen und Künstler aus 40 Ländern haben sich für die Castings des "Dreaming San Marino Song Contest" angemeldet. Dieser stellt die erste Etappe auf dem Weg zum Finale des Wettbewerbs dar, in dem der Vertreter der Republik San Marino für den diesjährigen Eurovision Song Contest im Mai in Wien ermittelt wird.

Die Herkunftsländer der Künstler sind äußerst vielfältig: von Afghanistan bis Kasachstan, von Thailand bis zur Elfenbeinküste, über Bahrain und Mexiko. Außerdem gibt es eine starke Beteiligung aus dem Balkan- und dem Mittelmeerraum.

Letzte Casting-Phase findet vom 27. bis 31. Jänner statt

Im Laufe der Jahre hat es der Wettbewerb verstanden, Nachwuchskünstler zu internationalen Repräsentanten der Republik San Marino zu machen, wie etwa mit der toskanischen Band Piqued Jacks im Jahr 2023 und der spanischen Gruppe Megara im darauffolgenden Jahr. Die letzte Casting-Phase in diesem Jahr findet vom 27. bis 31. Jänner statt. An jeder der beiden Halbfinalrunden, die live auf San Marino RTV übertragen werden, nehmen jeweils 20 Kandidaten teil.

Am großen Finale im März, ebenfalls auf San Marino RTV, werden zehn Nachwuchsfinalisten sowie zehn etablierte Künstler ("Big") teilnehmen. An den jüngsten Ausgaben des San Marino Song Contest beteiligten sich unter anderem bekannte italienische Sänger wie Achille Lauro, Loredana Bertè und Gabry Ponte.