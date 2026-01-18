Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Senta Berger
© Getty Images

Beim Soundcheck

Senta Berger (84) schwer gestürzt: Große Sorge um Schauspielerin

18.01.26, 15:51
Sorge um Senta Berger! Bei einer Loriot-Lesung stürzte die Schauspielerin während des Soundchecks und brach sich den Oberschenkel. Operation und Genesung laufen glücklicherweise gut, weitere Termine müssen jedoch abgesagt werden. 

Auf der Bühne feierte Senta Berger einst große Erfolge, doch nun wurde ihr der Weg auf die Bühne zum Verhängnis. Am Freitagabend sollte sie gemeinsam mit Friedrich von Thun in der Hamburger Laeiszhalle auftreten. Die Lesung musste kurzfristig abgesagt werden, ebenso der Termin am Sonntag in Kiel – die Gründe waren zunächst unklar.

Sturz beim Soundcheck

Senta Berger mit Bambi ausgezeichnet
© Getty

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, stürzte Berger am Nachmittag vor der Lesung beim Soundcheck einen halben Meter in die Tiefe. Trotz des Sturzes wollte sie zunächst noch weiter proben, doch die Notärzte überredeten sie schließlich, sich ins Krankenhaus transportieren zu lassen. Dort diagnostizierten die Ärzte einen Oberschenkelbruch. Die Operation am frühen Sonntagmorgen verlief glücklicherweise gut.

Genesung im Fokus

Senta Berger befindet sich nun auf dem Weg der Besserung. Wann sie vollständig genesen wird, ist derzeit unklar. Alle anstehenden Termine für ihren neuen Kinofilm "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" (ab 29. Januar), darunter ein Auftritt in der ARD-Show "Klein gegen Groß", müssen abgesagt werden. Auch bei den Premieren Ende Januar wird sie voraussichtlich fehlen – an der Seite ihres Sohnes Simon Verhoeven, Regisseur des Films.

Senta Berger, Michael Verhoeven
© WireImage.com/Getty

Familie & Fürsorge

Simon Verhoeven erklärt gegenüber der "Bild": "Meiner Mutter geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind froh, dass sie in sehr guten Händen ist. Sie ist eine Kämpferin, das wird sie jetzt auch wieder beweisen. Wir hatten uns zwar sehr auf die Premieren und die gemeinsamen Auftritte gefreut. Jetzt steht für uns alle aber natürlich ausschließlich ihre Genesung im Vordergrund."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

