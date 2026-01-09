Alles zu oe24VIP
Quadunfall schöneben
© Fahrer von Loipenspurgerät fand dne Toten (FF Ulrichsberg)

Suchaktion

Mit Quad über Böschung gestürzt - Lenker (48) tot

09.01.26, 12:44
Ein Freund hatte den Mühlviertler Donnerstagabend als vermisst gemeldet, weil er nicht wie vereinbart zu einem Treffpunkt gekommen war.

OÖ. Ein 48-Jähriger ist am Donnerstag in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) mit seinem Quad über eine drei Meter hohe Böschung gestürzt und tödlich verletzt worden. Als sich ein Bekannter Sorgen machte, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Ein zufällig anwesender Loipenfahrer fuhr mit seinem Spurgerät mit den ersten Einsatzkräften den "Wilderersteig" hinauf. Dabei wurde der abgängige 48-Jährige unterhalb eines Parkplatzes aufgefunden. 

Davor hatte ein 55-Jähriger Alarm geschlagen, weil sein Bekannter nicht zu einem vereinbarten Treffen erschienen und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war. Er hatte den 48-Jährigen vom Parkplatz beim Loipenhaus in Schöneben (Ulrichsberg) abholen sollen.

Quadunfall schöneben
© FF Ulrichsberg

Feuerwehr und Bergrettung begannen daraufhin mit einer Suchaktion. Unterhalb eines Parkplatzes beim "Wilderersteig" wurde der reglose Schwerverletzte entdeckt. Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

