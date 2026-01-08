Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Kindergarten forach
© google maps

An Wand gelehnt

Schock: Kindergärtnerinnen fanden Leiche eines Mannes

08.01.26, 11:03
Teilen

Auf dem Gelände eines Kindergartens wurde in toter Mann entdeckt. Der schockierende (Todes-)Fall gibt Rätsel auf. 

Vrlbg. Kindergartenpädagoginnen haben Donnerstagfrüh beim Kindergarten in Dornbirn-Forach einen Toten entdeckt. Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg soll die Leiche an die Wand angelehnt gewesen sein. Die Polizei bestätigte den Fund einer verstorbenen Person, nähere Angaben dazu gab es vorerst aber nicht.

Die Einsatzkräfte wurden von den entsetzten Mitarbeiterinnen verständigt, Polizei inklusive Spurensicherung sowie die Feuerwehr rückten zum der Einrichtung nebst dem Forachwäldchen aus. Eltern und Kinder wurden über den mehr als verstörenden Vorfall informiert. Der Kindergartenbetrieb wurde trotz der Ereignisse regulär aufgenommen.

Mehr in Kürze

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden