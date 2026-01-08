Schock: Kindergärtnerinnen fanden Leiche eines Mannes

Auf dem Gelände eines Kindergartens wurde in toter Mann entdeckt. Der schockierende (Todes-)Fall gibt Rätsel auf.

Vrlbg. Kindergartenpädagoginnen haben Donnerstagfrüh beim Kindergarten in Dornbirn-Forach einen Toten entdeckt. Laut einem Bericht des ORF Vorarlberg soll die Leiche an die Wand angelehnt gewesen sein. Die Polizei bestätigte den Fund einer verstorbenen Person, nähere Angaben dazu gab es vorerst aber nicht.

Die Einsatzkräfte wurden von den entsetzten Mitarbeiterinnen verständigt, Polizei inklusive Spurensicherung sowie die Feuerwehr rückten zum der Einrichtung nebst dem Forachwäldchen aus. Eltern und Kinder wurden über den mehr als verstörenden Vorfall informiert. Der Kindergartenbetrieb wurde trotz der Ereignisse regulär aufgenommen.

