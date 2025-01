KTM-Pleite reißt nächste Firma in die Insolvenz

15 Mitarbeiter von Konkurs der RJ-Werkzeugbau GmbH betroffen

Die Insolvenz des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM hat in Mattighofen zu einer weiteren Insolvenz geführt. Über die RJ-Werkzeugbau GmbH ist am Montag am Landesgericht Ried ein Konkursverfahren eröffnet worden. 15 Beschäftigte sind betroffen. Wie der Kreditschutzverband KSV 1870 mitteilte, brachen durch den Produktionsstillstand bei KTM mehr als 50 Prozent des Umsatzes weg, was dazu führte, dass Rechnungen nicht mehr bezahlt werden konnten.

Die Schulden (Passiva) betragen laut KSV 1,2 Mio. Euro, diesen stehen Vermögenswerte (Aktiva) von rund 460.000 Euro gegenüber. Das Familienunternehmen war 1996 gegründet worden. Zur "RJ Gruppe" gehören noch die RJ-Vermietungs GmbH und die RJ Metallbearbeitung-und Konstruktionen GmbH, welche jedoch nicht vom Insolvenzverfahren betroffen sind.