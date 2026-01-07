Alles zu oe24VIP
Unfall Linz
Drama in Linz

Fußgängerin zweimal überfahren - Frau starb im Spital

07.01.26, 13:34 | Aktualisiert: 07.01.26, 14:42
Eine 89-jährige Fußgängerin, die Montagvormittag in Linz zweimal vom selben Pkw, der aus einer Garage ausparkte, überrollt wurde, erlag am Mittwoch ihren schweren Verletzungen.

OÖ. Die traurigste Geschichte im jungen neuen Jahr kommt aus Oberösterreich aus dem Linzer Stadtteil Bulgariplatz: Dort war eine betagte Frau mit ihrem Rollator an einer Garagenausfahrt vorbeigegangen, als sie von einem rückwärts fahrenden Pkw umgestoßen und überfahren wurde.

Danach wechselte der 83-jährige Lenker in den Vorwärtsgang und überfuhr die Frau, offenbar ohne irgendetwas mitzubekommen, erneut. Erst durch eine geschockte Zeugin aufmerksam gemacht, bemerkte der Fahrer den tragischen Unfall. Die 89-jährige Fußgängerin wurde dann nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Mittwoch leider verstorben ist.

