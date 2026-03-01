Warum der Krieg gegen die Terror- Mullahs richtig ist

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Gibt es einen richtigen Krieg? Ja, die Angriffe auf das islamistische Terror-Regime im Iran sind nicht nur richtig, sie waren längst überfällig. Jahrelang hat Iran-Tyrann Khamenei sein Volk (vor allem Frauen und Mädchen) brutal unterdrückt, Zehntausende Oppositionelle und Andersdenkende ermordet, Terroristen in der ganzen Welt finanziert und die Auslöschung Israels propagiert. Sein Tod macht die Welt jedenfalls besser - und auf Dauer hoffentlich auch sicherer.

Wir sollten US-Präsident Donald Trump und Israel-Premier Benjamin Netanyahu dankbar sein, dass sie den Mut hatten, diesen notwendigen Krieg zu starten. Die letzten Jahre haben bewiesen, dass Diplomatie bei den iranischen Terror-Mullahs völlig sinnlos ist. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn dieses Regime auch noch in den Besitz von Atomwaffen gekommen wäre.

Es ist gut, dass die USA und Israel im Sinne der freien Welt entschlossen gehandelt haben - während die EU wieder einmal nur an der Seitenlinie steht und abwartet.

Es liegt nun freilich an den Iranern, ihr Land zurückzuerobern. Der Regime-Wechsel im Iran ist zum Greifen nahe - aber er wird nur dann erfolgreich sein, wenn er von innen passiert. Hoffentlich wacht auch die EU endlich einmal auf - und unterstützt dieses tapfere Volk dabei.