Anzeigen wegen Alkohol am Steuer: OÖ führt Liste an

Was die Anzeigen wegen Drogen am Steuer betrifft, liegt Oberösterreich hinter Wien auf dem 2. Platz.

Im Vorjahr wurden österreichweit insgesamt 1.868.304 Alkoholkontrollen durchgeführt. Daraus resultierten 28.428 Anzeigen wegen Alkoholkonsums am Steuer. Unter den Bundesländern liegt Oberösterreich mit 4.887 Anzeigen an der Spitze, gefolgt von Niederösterreich mit 4.789 und der Steiermark mit 4.572 Fällen.

Drogen am Steuer: OÖ auf 2. Platz

Trotz eines leichten Rückgangs gegenüber 2024 bleibt die Zahl alkoholisierten Fahrens auf hohem Niveau. Bei Drogen am Steuer stieg die Zahl der Anzeigen auf 8.555, ein Plus von knapp vier Prozent gegenüber dem Jahr 2024. Wien führt diese Liste mit 2.341 Anzeigen an, Oberösterreich folgt mit 1.582 Anzeigen auf dem zweiten Platz, knapp dahinter liegt Niederösterreich mit 1.510 Anzeigen.

Polizei wird strenge Kontrollen fortsetzen

Die Zahlen beweisen eindeutig: Das Bundesland Oberösterreich liegt sowohl bei den Alkohol- als auch bei den Drogenanzeigen ganz vorne im Spitzenfeld. Laut Auskunft des Innenministeriums ist der Anstieg unter anderem auf gezielte Schulungen des Personals und den verstärkten Einsatz von Amtsärztinnen und Amtsärzten zurückzuführen. Die Polizei kündigte an, Kontrollen und Schwerpunktaktionen auch 2026 fortzusetzen.