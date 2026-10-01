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Whatsapp wird künftig an Geburtstage erinnern

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Nie wieder Vergessen! Whatsapp führt neue Funktion ein.
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Wer whatsapp nutzt, dem wird in Zukunft kein Geburtstag aus dem Freundeskreis mehr entgehen. Denn die App führt bald eine Funktion ein, damit die feierlichen Anlässe nicht mehr vergessen werden können.

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Wie die Insider-Seite "WABEtainfo" schreibt, bastelt whatsapp aktuell an den Funktionen und prüft die besten Varianten. Künftig soll dann wahrscheinlich ein Geburtstagskuchen den ganzen Tag über erscheinen mit dem Namen der oder des Glücklichen.

Vorausgesetzt, das Geburtsdatum ist im Adressbuch hinterlegt, denn whatsapp zieht die Infos nur aus dem Telefonbuch heraus. Dass die Funktion kommt, ist so gut wie fix. Wie genau, soll sich nach der aktuellen Beta-Version schon bald entschieden.

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