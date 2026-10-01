So laden Sie Ihr Handy richtig

Sollen wir warten, bis der Akku leer ist, und macht die Reihenfolge einen Unterschied? Die Antworten.

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Dass der Akku unserer Handys mit der Zeit immer schwächer wird und wir es immer öfter laden müssen, ist ein Ärgernis, mit dem wir leben müssen. Leider. Die gute Nachricht ist: Wir können einiges dazu beitragen, damit die Akkuleistung langsamer nachlässt. Wie das geht? Man muss nur ein paar einfache Tricks beachten!

Wann und wie lädt das Handy am besten?

Ganz wichtig ist die Frage, bei welchem Akkustand wir zum Ladekabel greifen und wann wir den Stecker wieder abziehen. Überraschend: Auch die Reihenfolge macht einen Unterschied. Erst das Handy ans Kabel oder das Netzteil in die Steckdose? Wir verraten es Ihnen.

Die Do's and Don'ts des Handyladens

Von der 20-80-Regel bis zum richtigen Zubehör: Acht Punkte, die sie unbedingt beachten sollten:

Die 20-80-Regel: Tiefenentladung stresst den Akku und trägt zu einem schnelleren Verschleiß bei. Warten Sie nicht, bis der Akkustand bei 0 Prozent ankommt. Am besten laden Sie ihn, wenn er auf 20 Prozent steht, und nehmen ihn vom Strom, wenn er 80 Prozent erreicht hat. Laden über Nacht: vorm Zubettgehen anstecken und in der Früh mit einem vollgeladenen Handy aufwachen. Ja, aber nur, wenn Sie das "optimierte Laden" aktiviert haben. Die richtige Reihenfolge: Wenn Sie das Netzteil in die Steckdose stecken, kann es zu Spannungsspitzen kommen - das sorgt für eine Überspannung, die dem Telefon schadet. Daher gilt: Immer erst das Netzteil einstecken, dann das Handy. Kein Billig-Zubehör: Finger weg von billigen Ladekabeln oder Netzteilen. Im Idealfall verwenden Sie nur das Original-Zubehör des Herstellers. Ist das nicht verfügbar, greifen Sie zu hochwertigem, zertifiziertem Zubehör von Drittanbietern. Schnellladen (Fast Charging): Das sollte die Ausnahme bleiben, da es viel Hitze erzeugt und dem Akku auf Dauer schadet. Extreme Temperaturen: Weder die pralle Sonne noch starke Kälte tun Ihrem Telefon gut. Handynutzung beim Laden: Es spricht nichts dagegen, während des Ladevorgangs kurz eine Nachricht zu verschicken. Stundenlanges Schauen von Videos und Mobile-Games sollten Sie aber meiden. Auch das erzeugt Hitze. Keine dicken Hüllen: Smartphone-Hüllen schützen unsere Geräte zwar bei Stürzen, während des Ladens verhindern sie aber, dass Stauwärme entweicht. Deswegen sollten Sie sie während des Ladevorgangs entfernen.

Wenn Sie diese acht Punkte beachten, verlängern Sie die Lebenszeit Ihres Handys und müssen sich nicht ständig ärgern, dass der Akku schon wieder leer ist.