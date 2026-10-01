"GTA 6"-Fans wütend wegen 400-Euro-Box ohne Spiel

Für das am 19. November erscheinende Ausnahme-Videospiel "GTA 6" bietet Entwickler Rockstar Games eine fast 400 Euro teure Sammlerbox an. Zahlreiche Fans reagieren verärgert, da ausgerechnet der Software-Titel selbst in der kostspieligen Sonderausgabe fehlt.

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Seit Jahren warten weltweit Millionen Spieler sehnsüchtig auf das Erscheinen von "GTA 6", das in der Branche bereits als das am meisten erwartete Videospiel des gesamten Jahrzehnts gehandelt wird. Am 19. November soll der weltweite Verkauf nun offiziell starten. Passend zu diesem Großereignis hat Rockstar Games aus New York eine spezielle Collector’s Edition angekündigt, die mit einem Verkaufspreis von exakt 399,99 Euro zu Buche schlägt. Doch die Freude über die Sonderausgabe wird bei vielen Anhängern der Kult-Reihe durch ein wesentliches Detail getrübt: In dem Paket befindet sich kein Exemplar des Videospiels – weder als physische Disc noch als Download-Code. Zwar weist das US-Unternehmen bereits während des Kaufvorgangs ausdrücklich darauf hin, dass die Software nicht beiliegt, die Enttäuschung in der Spielergemeinschaft mindert das allerdings kaum.

Spott über pinken Plastik-Alligator und das Zubehör

Zu den zentralen Aushängeschildern des 400-Euro-Pakets gehören eine hochwertige Sonnenbrille der Marke Oakley sowie eine Kunststofffigur namens "Macca the Gator". Bei diesem pinkfarbenen Alligator im bunten Hawaiihemd handelt es sich um das offizielle Maskottchen von Vice City, dem Hauptschauplatz der virtuellen Gangster-Saga. Doch genau an dieser Figur entzündet sich heftige Kritik in den sozialen Netzwerken. Zahlreiche Spieler verspotten die Nachbildung bereits offen als regelrecht "hässlich". Der Unmut über die Optik ist derart groß, dass findige Community-Mitglieder mittlerweile eigene 3D-Druckvorlagen für alternative Versionen von "Macca" entworfen haben.

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Neben der umstrittenen Echsen-Figur und der Sonnenbrille umfasst die Sammleredition eine bunte Reihe an Merchandise-Artikeln:

Kleidung und Accessoires: Eine exklusive Kappe sowie eine praktische Bauchtasche

Eine exklusive Kappe sowie eine praktische Bauchtasche Einrichtungs- und Alltagsgegenstände: Ein Wandposter, ein Spiegel und ein eigens gestaltetes Schnapsglas

Ein Wandposter, ein Spiegel und ein eigens gestaltetes Schnapsglas Kleine Utensilien: Hochwertige Sticker, mehrere Pins, ein robuster Metallanhänger und ein Metalllöffel

Die Sammelbox für GTA 6 ohne dem Spiel © Rockstar Games

Heftige Kritik und Unverständnis in Gaming-Foren

Trotz der Fülle an enthaltenen Sammelobjekten werten viele treue Anhänger das Preis-Leistungs-Verhältnis als verfehlt. Auf Diskussionsplattformen wie Reddit lassen verärgerte Gamer ihrem Unmut freien Lauf. Ein Nutzer bringt seine Frustration mit den deutlichen Worten "Das ist Müll" auf den Punkt. Ein anderer Kommentator zieht den bissigen Vergleich zu einem "399-Euro-Happy-Meal". Besonders die Tatsache, dass eine Sammlerbox ohne ihr namensgebendes Kernprodukt vertrieben wird, empfinden viele als fragwürdigen Trend in der Spieleindustrie. Ein besorgter Nutzer formuliert es drastisch: "Eine Collector’s Edition ohne Spiel? Das ist der Anfang vom Ende."

Fans hassen "Macca the Gator" © Rockstar Games

Hohe finanzielle Hürde zum geplanten Verkaufsstart

Für begeisterte Fans, die sowohl die Sammlerstücke besitzen als auch die Straßen von Vice City unsicher machen wollen, summiert sich der Betrag beträchtlich. Da nach dem Kauf der 399,99 Euro teuren Box zwingend die Standardedition für zusätzliche 79,99 Euro erworben werden muss, belaufen sich die Gesamtkosten auf stolze 479,98 Euro. Ob Rockstar Games mit dieser Strategie den Geschmack der weltweiten Kundschaft trifft oder vor dem Verkaufsstart am 19. November für unnötigen Unmut gesorgt hat, werden die ersten Verkaufszahlen zeigen.