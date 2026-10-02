Nach 40 Jahren: Große Revolution bei Microsoft Excel

Nach 40 Jahren hat Microsoft eine große Änderung bei Excel für User zur Verfügung gestellt.

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Seit den Anfängen des beliebten Tabellenprogramms standen Büro-Mitarbeiter weltweit vor derselben Herausforderung: Sobald mehrere Namen, Datumsangaben oder Uhrzeiten in ein einziges Tabellenfeld gehören, begann das mühsame Improvisieren. Wer etwa drei zuständige Personen für ein gemeinsames Projekt erfassen wollte, trug gezwungenermaßen eine Zeichenkette wie "Anna, Max, Peter" ein. Das Problem dabei: Für Excel handelte es sich bloß um einen zusammenhängenden Text. Ein gezieltes Filtern nach einzelnen Personen oder die Weiterverarbeitung in mathematischen Formeln war ohne aufwendige Hilfskonstruktionen unmöglich.

Mit dem aktuellen Innovationsschub schafft Microsoft dieses Hindernis komplett ab. Über den Menüpfad "Einfügen > Liste" oder noch schneller mit dem Tastenkürzel Strg + J können Nutzer ab sofort vollwertige Listen innerhalb eines einzigen Feldes anlegen. Excel stellt die eingetragenen Daten zwar optisch gemeinsam dar, verwaltet sie unter der Haube jedoch als eigenständige, voneinander getrennte Werte.

Vielfältige Einsatzbereiche im Arbeitsalltag

Die praktischen Einsatzmöglichkeiten im Unternehmens- und Büroalltag sind enorm. Typische Anwendungsbereiche für die neuen internen Listen sind unter anderem:

Projektmanagement: Zuweisung mehrerer Verantwortlicher zu einer Aufgabe in einer Zelle.

Zuweisung mehrerer Verantwortlicher zu einer Aufgabe in einer Zelle. Verschlagwortung: Strukturierte Vergabe von Tags und thematischen Kategorien ohne Spaltenüberlauf.

Strukturierte Vergabe von Tags und thematischen Kategorien ohne Spaltenüberlauf. Terminkoordination: Hinterlegung mehrerer Zwischenfristen und Meilensteine.

Hinterlegung mehrerer Zwischenfristen und Meilensteine. Marktforschung: Erfassung und Auswertung mehrteiliger Umfrageantworten.

Der größte Vorteil liegt auf der Hand: Das Anlegen zusätzlicher Hilfsspalten entfällt komplett, und Daten müssen nicht mehr nachträglich aufwendig aus Textblöcken herausgelöst werden.

Arrays direkt in der Zelle und neue Formeln

Die eigentliche technische Zeitenwende geht jedoch noch tiefer. Dynamische Arrays verteilten ihre Rechenergebnisse bislang standardmäßig auf umliegende Nachbarzellen. Künftig speichert Excel solche Arrays auf Wunsch vollständig in einer einzelnen Zelle ab. Microsoft führt dafür eine erweiterte Syntax mit geschweiften Klammern ein und erlaubt sogar verschachtelte Konstruktionen – also Arrays innerhalb von Arrays. Ein anschauliches Beispiel liefert ein digitaler Lauf-Tracker: Sämtliche Kilometer-Zwischenzeiten eines Trainingslaufs lassen sich in einer einzigen Zelle bündeln. Formeln ermitteln daraus unmittelbar die Gesamtzeit, den Kilometerschnitt oder den Spitzenwert.

Um die neuen Strukturen effizient auszuwerten, spendiert Microsoft vier neue Kernfunktionen:

FLATTEN: Löst verschachtelte Arrays auf und gibt die Inhalte einzeln aus.

Löst verschachtelte Arrays auf und gibt die Inhalte einzeln aus. HAS: Überprüft exakt, ob ein gesuchter Wert im Array enthalten ist.

Überprüft exakt, ob ein gesuchter Wert im Array enthalten ist. HASANY: Ermittelt, ob zumindest einer von mehreren gesuchten Werten vorliegt.

Ermittelt, ob zumindest einer von mehreren gesuchten Werten vorliegt. HASALL: Prüft verlässlich, ob ausnahmslos alle gesuchten Parameter vorhanden sind.

Rollout im Beta-Kanal

Wer die wegweisende Neuerung sofort im eigenen Arbeitsalltag ausprobieren möchte, benötigt derzeit noch etwas Geduld. Microsoft rollt das Feature schrittweise exklusiv im Beta-Kanal von Microsoft 365 aus. Voraussetzung ist mindestens Excel für Windows Version 2610 (Build 20520.20000) beziehungsweise Excel für Mac Version 16.114 (Build 26092111).

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Gleichzeitig warnt Microsoft eindringlich davor, produktive und unternehmenskritische Arbeitsmappen bereits umzustellen. Wichtige Werkzeuge wie Pivot-Tabellen, Diagramme, Power Query sowie die reguläre Datenvalidierung unterstützen die Zell-Arrays derzeit nur eingeschränkt. Auch die Suchfunktion stößt noch an Grenzen. Ein definitiver Veröffentlichungstermin für sämtliche Microsoft-365-Anwender steht bislang aus.