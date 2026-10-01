Phishing-Mail
Gemeine Abo-Falle bei Disney+: Ein einziger Klick kann das Konto kosten!
Eine neue Welle raffinierter Phishing-Nachrichten sorgt derzeit für Verunsicherung bei zahlreichen Abonnenten. Wie die Verbraucherzentrale aktuell berichtet, verschicken Kriminelle gefälschte E-Mails im Namen von Disney+. In den Schreiben wird den Empfängern weisgemacht, dass die regelmäßige Abbuchung für ihr Abonnement nicht funktioniert habe und das Konto daher dringend aktualisiert werden müsse.
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Das Ziel der Betrüger ist dabei stets dasselbe: Gutgläubige Nutzer sollen auf präparierte Links gelockt werden, um dort persönliche Bezahldaten, Kreditkarteninformationen oder Anmeldedaten einzugeben. Wer der Aufforderung folgt, liefert seine vertraulichen Kontoinformationen direkt an kriminelle Banden aus.
Dieser peinliche Grammatikfehler entlarvt die Betrüger
Obwohl die Mails im offiziellen Disney-Design gehalten sind, lässt sich der Schwindel bei genauerem Hinsehen schnell aufdecken. Laut den Experten der Verbraucherzentrale hat sich in der aktuellen Betrugswelle ein markanter Zeichensetzungsfehler eingeschlichen, der die Täter verrät.
Direkt im ersten Satz des Anschreibens findet sich ein gravierender Lapsus: Dort steht fälschlicherweise der Wortlaut "Wir konnten Ihre Zahlung nicht einziehen, Dies kann folgende Gründe haben". Das großgeschriebene "Dies" unmittelbar nach dem Beistrich ist ein klarer Hinweis auf eine automatisiert erstellte Fälschung. Betroffene sollten auf keinen Fall auf die enthaltenen Links klicken, keine Daten eintippen und die Nachricht umgehend unbeantwortet in den Spam-Ordner verschieben.
Bereits die vierte Welle im Jahr 2026
Dass Disney+-Kunden ins Fadenkreuz geraten, ist im laufenden Kalenderjahr kein Einzelfall. Die Verbraucherzentrale registrierte im Jahr 2026 bereits mehrfach koordinierte Phishing-Attacken, die mit wechselnden Betreffzeilen und unterschiedlichen Vorwänden arbeiteten:
- 14. Januar 2026: Unter dem Betreff "Aktion erforderlich: Zahlungsinformationen prüfen" gaukelten Betrüger ein Zahlungsproblem vor, um Nutzer unter hohem Zeitdruck zur Eingabe frischer Bezahldaten zu zwingen.
- 9. April 2026: Die Kriminellen versendeten Mails mit der Zeile "Disney+ Unvollständige Abonnementzahlung". Wieder wurde eine gescheiterte Abbuchung behauptet, die angeblich per Klick überprüft werden müsse.
- 17. September 2026: Erneut stand eine angeblich fehlgeschlagene Transaktion im Fokus, kombiniert mit der Aufforderung zur Angabe einer neuen Zahlungsmethode. Besonders perfide: Eine angebliche Frist von nur 24 Stunden sollte Panik schüren.
So schützen Sie Ihr Streaming-Konto richtig
Wer eine derartige Benachrichtigung erhält, sollte Ruhe bewahren und keinesfalls voreilig handeln. Seriöse Unternehmen fordern niemals per Link zur Bestätigung vertraulicher Bankdaten auf. Ob mit der Bezahlung des Abonnements tatsächlich ein Problem vorliegt, lässt sich kinderleicht und sicher überprüfen: Öffnen Sie einfach die offizielle App auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Smart-TV bzw. rufen Sie die offizielle Website von Disney+ manuell über den Browser auf. Im dortigen Kundenkonto sehen Sie sofort den echten Status Ihres Abos.
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