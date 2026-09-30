Aus "Sky X" wird jetzt "WOW"

Sky wird flexibler: Der neue Streaming-Dienst "WOW" wird in Österreich offiziell gelauncht und löst das bisherige Angebot ab.

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Auf Kund:innen von "Sky X" kommt eine große Änderung zu: Der Streamingdienst von Sky Österreich wird zu "WOW" und bringt Neuerungen mit sich, auf die viele schon lange gewartet haben: Sky Österreich wird endlich flexibler. Man kann die App nun auf allen gängigen Plattformen und Endgeräten nutzen - Smart TV, Handy, Tablet PC, Mac oder Konsole, das Programm läuft jetzt überall. "Mit WOW beginnt ein neues Kapitel für Streaming in Österreich. Unser Ziel ist es, die beliebtesten Premium-Inhalte mit einer App zu verbinden, die auf die Bedürfnisse heutiger Nutzer:innen zugeschnitten ist", stellte RTL/Sky Österreich Managing Director Caterina Preti das neue Angebot vor.

App ab sofort verfügbar

Für Neukund:innen von Sky Österreich ist die App ab sofort in den App-Stores verfügbar. Um das Angebot auch nutzen zu können, muss man - genau wie bei Netflix & Co. - ein Abo abschließen. Dabei kann man zwischen unterschiedlichen Angeboten wählen: Serien, Filme und Dokus gibt es derzeit ab 12,50 Euro pro Monat, das umfassende Sport-Angebot von Sky gibt es für 25 Euro pro Monat. Ein Kombi-Abo kann man ab 30 Euro pro Monat buchen.

Für Abonnent:innen von Sky X ändert sich erst einmal nichts: Die Umstellung erfolgt in den nächsten Tagen automatisch - sie müssen sich um nichts kümmern. Die Abo-Preise bleiben gleich.

Was bringt's?

Der Streaming-Dienst "WOW" bietet neben der absoluten Flexibilität ein breites Content-Portfolio zu einem attraktiven Preis. Alle Serien- und Filminhalte, die man von Sky X kennt, bleiben erhalten. Die neue Plattform bietet eine smarte, intelligente Suche, personalisierte Empfehlungen und eine Watchlist. Auch das Erstellen von unterschiedlichen Profilen für die ganze Familie sowie Jugendschutz ist jetzt möglich und verbessert das Nutzungserlebnis.

Monika Coupkova, Caterina Preti, Katrin Mittendrein stellten die neue Streaming-App "WOW" vor. © Sky Deutschland

Unter dem Motto "Besseres Produkt, gleicher Preis" setzt Sky mit "WOW" neben den eigenen Premium-Inhalten auf Partner-Apps. Österreich ist der erste Markt, in dem im November ein Bundle von WOW in Kombination mit RTL+ gelauncht wird, um Kunden noch mehr Inhalte zu bieten und neue Zielgruppen zu erschließen.

Auch inhaltlich dürfen sich Kund:innen auf neue Highlights freuen: Ab 5. Oktober startet etwa die Sky Original Serie "WAR" mit Dominic West und Sienna Miller in den Hauptrollen. Bereits ab 2. Oktober erweitert zudem der Blockbuster "Der Super Mario Galaxy Film" das Angebot.

"Sky Stream" bleibt

Wer "Sky Stream" nutzt, kann dies auch in Zukunft machen: Das Angebot bleibt unverändert.