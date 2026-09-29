Unternehmen warnt
Nichts geht mehr: Spotify ist down
Auf "Allestörungen" und "Downdetector" melden Nutzer weltweit, dass sie aktuell Spotify nicht nützen können. Der Musikstreamingdienst hat auf X (ehemals Twitter) die Probleme schon bestätigt.
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Darin erklärt das Unternehmen, dass man von den aktuellen Problemen Bescheid weiß und an einer Lösung gearbeitet wird.
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Einige Nutzer melden, dass sie nur bei bestimmten Alben Probleme haben, während sie andere Künstler problemlos abspielen können. Bei anderen startet der Musikstream, wird aber nach wenigen Sekunden wieder abgebrochen. Zudem wird bei einigen Nutzern alle Lieder in ihrer Playlist durchgeskippt, ohne auch einen Song abzuspielen.
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