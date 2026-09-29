Nichts geht mehr: Spotify ist down

Der beliebte Musikstreamingdienst Spotify hat aktuell große Probleme. Das Unternehmen hat nun die Störungen selbst bestätigt.

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Auf "Allestörungen" und "Downdetector" melden Nutzer weltweit, dass sie aktuell Spotify nicht nützen können. Der Musikstreamingdienst hat auf X (ehemals Twitter) die Probleme schon bestätigt.

Darin erklärt das Unternehmen, dass man von den aktuellen Problemen Bescheid weiß und an einer Lösung gearbeitet wird.

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Die Karte zeigt die Störmeldungen in Österreich © allestörungen.at

Diagramm zeigt massiven Anstieg bei Spotify-Problemmeldungen ab etwa 15 Uhr. © allestörungen.at

Einige Nutzer melden, dass sie nur bei bestimmten Alben Probleme haben, während sie andere Künstler problemlos abspielen können. Bei anderen startet der Musikstream, wird aber nach wenigen Sekunden wieder abgebrochen. Zudem wird bei einigen Nutzern alle Lieder in ihrer Playlist durchgeskippt, ohne auch einen Song abzuspielen.