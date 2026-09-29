Google überarbeitet das Design von Gmail

Das wird jetzt bei Gmail im Web anders und so gibt es Abhilfe.

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Gelernt ist gelernt: Wir sind das Erscheinungsbild von Gmail, dem Google-E-Mail-Dienst, gewohnt. Alles hat seine Farbe, und wir erkennen auf den ersten Blick, welche Nachrichten besonders wichtig sind: die mit der gelben Markierung.

Neue Farbe

Genau da hat Google jetzt angesetzt und das bewährte Gelb, eine Signalfarbe, die uns sofort ins Auge springt, durch ein sanfteres Blau ersetzt. Eine gute Idee? Eher nicht! Zahlreiche Nutzer:innen reagieren auf die Änderung verärgert.

Barrierefreiheit als Grund

Warum Google hier eingegriffen hat? Laut Android Authority, um neue Standards für Barrierefreiheit einzuführen. Der Kontrast soll die Lesbarkeit erhöhen.

Der Schuss ist nach hinten losgegangen. Zahlreiche User:innen finden die Neuerung unübersichtlich und wünschen sich das alte Design zurück. Um zum Gelb zurückzukehren, muss man in die Einstellungen gehen und kann dort das bewährte Gelb auswählen.