Apple-Fans melden Farb-Panne beim iPhone 18 Pro

Kaum vier Wochen nach Verkaufsstart sorgt das iPhone 18 Pro für massiven Ärger bei Käufern. Erste Besitzer melden deutliche Verfärbungen am Gehäuse direkt rund um die Kameralinsen.

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Das brandneue iPhone 18 Pro ist noch kein Monat auf dem Markt, doch erste Nutzer schlagen bereits Alarm wegen auffälliger Mängel am Gehäuse. Käufer berichten von deutlichen Farbveränderungen und Abnutzungserscheinungen rund um das Kameramodul.

Verfärbungen rund um die Kameralinsen sorgen für Unmut

Auf Online-Plattformen wie Reddit häufen sich derzeit die Beschwerden von Apple-Käufern, die für ihr High-End-Smartphone mindestens 1.199 Pfund – beim iPhone 18 Pro Max sogar ab 1.299 Pfund – bezahlt haben. Bei den teuren Geräten zeigen sich nach Angaben von Nutzern bereits nach wenigen Tagen im Einsatz erste Verfärbungen direkt um die Linsen der Hauptkamera. Besonders die Farbvarianten Schwarz und das neue "Burgundy" (Weinrot) scheinen davon betroffen zu sein.

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Ein betroffener Kunde beschrieb das Problem im Detail: "Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass der Bereich um meine Kameralinsen im Vergleich zum umliegenden Kameragehäuse etwas heller beziehungsweise rosa wirkt. Es befindet sich weder Öl, Schmutz noch sonst ein Rückstand auf dem Telefon, und ich habe die Stelle sorgfältig gereinigt. Ich sehe auch keine Kratzer, Dellen oder physische Schäden."

Nutzer fordern Umtausch und Rückerstattung

Auf diesen Beitrag folgten umgehend zahlreiche Reaktionen mit identischen Erfahrungen. Einige verärgerte Kunden haben bereits den Gang in den Apple Store angetreten oder ihre Neugeräte retourniert:

"Bei mir ist es genau dasselbe. Ich gehe morgen zu Apple, um es entweder gegen ein einwandfreies schwarzes Modell zu tauschen oder auf Glacier zu wechseln."

"Meines sieht furchtbar aus. Es ist bereits auf dem Weg zurück zu Apple."

"Mein schwarzes iPhone 18 Pro Max kam im exakt gleichen Zustand an."

Auffallend: Käufer der Modelle in Silber sowie der hellblauen Variante "Glacier" berichten bisher von keinen optischen Problemen an der Rückseite.

Diskussion um Fertigungsverfahren und Reinigung

Apple setzt beim iPhone 18 Pro auf gefärbtes, eloxiertes Aluminium. Bei diesem chemischen Prozess soll das Farbpigment tief in die Wabenstruktur des Metalls eindringen, um eine besonders robuste und langlebige Oberfläche zu garantieren.

In Internet-Foren mutmaßten einige Technik-Fans zunächst, dass bloße Schmutzpartikel oder Hautfett für den Schleier verantwortlich seien. Doch betroffene Besitzer widersprechen energisch: "Ich habe das gleiche Problem beim Burgundy Pro Max. Jeder, der behauptet, man müsse es nur abwischen, liegt falsch. Es lässt sich nicht abwischen. Es handelt sich um eine Verfärbung des Geräts selbst."

Ein weiterer Käufer ergänzte: "Bei mir verschwindet es kurz, kommt aber nach wenigen Minuten wieder. Ich kann buchstäblich zusehen, wie es langsam wiederkehrt. Daher denke ich, dass es zumindest in meinem Fall nicht an äußeren Faktoren liegt."

Frühere Probleme bei Pro-Modellen bekannt

Für Apple ist es nicht die erste Diskussion rund um Gehäuseverfärbungen bei Top-Smartphones. Bereits im Vorjahr gab es Beschwerden über das iPhone 17 Pro in der Farbe "Cosmic Orange", das bei etlichen Nutzern einen Rosastich annahm. Damals stellte sich heraus, dass eine Oxidation vorlag, wenn der Rahmen mit Reinigungsmitteln oder Handschweiß in Kontakt kam. Zudem kam es bei Vorgängermodellen rascher zu sichtbaren Kratzern auf dem Aluminium – ein Problem, das beim iPhone 18 Pro bislang jedoch noch nicht verzeichnet wurde. Ob Apple sich nun offiziell zu den Farbfehlern äußert oder betroffene Einheiten kulant austauscht, bleibt abzuwarten.