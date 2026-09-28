Die Stars kassieren am meisten auf Instagram

Die Influencer-Branche ist offiziell zu einem 30-Milliarden-Dollar-Geschäft herangewachsen. Eine neue Datenanalyse zeigt nun, welche Stars auf Instagram das meiste Geld pro gesponsertem Beitrag verlangen können.

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Cristiano Ronaldo hat auf Instagram 679 Millionen Follower, seine Frau Georgine Rodriíguez kommt immerhin noch auf 78,2 Millionen Fans und Schauspielerin Zendayas Fangemeinde liegt bei 178 Millionen Followern: Wer auf Instagram ein Millionenpublikum erreicht, hat finanziell längst ausgesorgt. Wie lukrativ das Geschäft mit den bunten Kacheln wirklich ist, verdeutlicht eine aktuelle Auswertung der Datenplattform PlayersTime. Dafür wurden die 20 reichweitenstärksten Profile in 40 Ländern unter die Lupe genommen und ihr kommerzielles Potenzial berechnet. Das Ergebnis: Die Spitzenreiter verwandeln ihre kulturelle Relevanz in atemberaubende Summen.

Eine Liga für sich: Ronaldo & Messi

Ganz oben auf dem Siegertreppchen thront – wenig überraschend – Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo. Der Portugiese kassiert schätzungsweise 11,6 Millionen US-Dollar für einen einzigen gesponserten Post. Seine Interaktionsrate liegt zwar bei vergleichsweise bescheidenen 1,71 Prozent, doch sein Profil fungiert als gigantische, globale Werbetafel, die unter anderem seinen lebenslangen Milliarden-Deal mit Nike stützt.

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Dicht auf den Fersen folgt ihm sein ewiger Rivale Lionel Messi. Der argentinische Weltmeister kommt auf ein geschätztes Potenzial von 10,4 Millionen Dollar pro Beitrag. Mit einer Interaktionsrate von 2,01 Prozent festigt er seinen Wert für gigantische Werbepartner wie Adidas oder die Luxusmarke Louis Vuitton.

Bad Bunny sprengt den Algorithmus

Den bemerkenswertesten Auftritt in der Rangliste legt jedoch der puerto-ricanische Reggaetón-Star Bad Bunny hin. Er sichert sich mit geschätzten 10,2 Millionen Dollar pro Post den dritten Platz weltweit. Das ist bemerkenswert, weil der Musiker mit 53 Millionen Followern eine vergleichsweise kleine Reichweite hat. Dass er trotzdem groß abcasht, liegt an seiner Interaktionsrate von 19,05 Prozent. Seine treuen Fans machen ihn unglaublich wertvoll.

Schauspielerin Zendaya bringt es pro gesponsertem Post auf geschätzte 5,3 Millionen Dollar, so PlayersTime, und ist damit die bestverdienende US-Amerikanerin auf Social Media. Auch gut dabei: Cristiano Ronaldos Ehefrau Georgina Rodríguez, die wohl auf 4,99 Millionen Dollar pro Post kommt, Taylor Swift (4,52 Millionen Dollar), Tom Holland (4,02 Millionen Dollar) und Erling Haaland (3,93 Millionen Dollar).

K-Pop überholt Hollywood

Zwar sind Zendaya, Taylor Swift und Tom Holland gut im Instagram-Geschäft. Noch mehr verdienen aber südkoreanische Superstars wie V, SUGA, Jin und Lisa. Mit ihnen stehen gleich vier K-Pop-Idole in den globalen Top 20. Sie schaffen es meisterhaft, ihre fanatischen Anhängerschaften in massiven digitalen Einfluss und lukrative Deals umzuwandeln.