Patentklage: Verkaufsverbot für iPhone, Galaxy & Pixel

Droht Apple, Samsung und Google ein massiver Ärger in den USA? Eine kleine Audiofirma wirft den Tech-Giganten vor, Patente unerlaubt zu verwenden – und fordert ein Importverbot für betroffene Geräte.

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Für Millionen Smartphone-Nutzer wäre es ein ungewöhnlicher Fall: iPhones, Samsung-Galaxy-Handys und Google-Pixel-Geräte könnten im schlimmsten Fall aus dem US-Handel verschwinden. Noch ist es allerdings längst nicht so weit.

Das US-Unternehmen BoomCloud 360 hat Apple, Samsung und Google verklagt. Der Vorwurf: Die Konzerne sollen insgesamt drei Patente des Audio-Spezialisten ohne Erlaubnis verwenden.

Streit um besondere Klangtechnik

Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen Technologien rund um Spatial Audio, also die räumliche Verarbeitung von Klängen. Zusätzlich geht es um cloudbasierte Verfahren, mit denen Audioinhalte optimiert werden.

Die Klage beschränkt sich dabei nicht ausschließlich auf Smartphones. Auch Kopfhörer, Earbuds, smarte Lautsprecher und Smart-TVs werden genannt. Welche konkreten Geräte betroffen sein sollen, ist derzeit allerdings noch nicht öffentlich bekannt.

BoomCloud 360 will mit der Klage ein Importverbot erreichen. Damit könnten entsprechende Geräte auf dem US-Markt nicht mehr verkauft werden.

Behörde untersucht – noch kein Verkaufsstopp

Die zuständige US-Handelsbehörde hat inzwischen eine offizielle Untersuchung eingeleitet. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass Apple, Samsung oder Google tatsächlich Patente verletzt haben.

Solange das Verfahren läuft, bleiben die genannten Geräte weiterhin erhältlich. Auch ein tatsächliches Verkaufsverbot ist derzeit keineswegs beschlossene Sache.

Sollten die Vorwürfe am Ende bestätigt werden, könnten die Unternehmen zudem andere Wege einschlagen. Möglich wären etwa technische Änderungen an den betroffenen Geräten oder eine außergerichtliche Einigung mit BoomCloud 360.

Für iPhone & Co. wird es spannend

Ob es tatsächlich zu einem Import- oder Verkaufsverbot kommt, dürfte sich erst im weiteren Verlauf des Verfahrens zeigen. Aktuell müssen Käufer in den USA jedenfalls nicht auf iPhone, Galaxy oder Pixel verzichten.

Die Klage zeigt aber, wie weitreichend Patentstreitigkeiten für große Tech-Konzerne werden können: Aus einem Streit um Audiotechnik könnte im Extremfall eine Frage werden, ob bestimmte Geräte überhaupt noch auf dem US-Markt angeboten werden dürfen.