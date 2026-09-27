Finale im Real-Tempel? Spanien plant Nations-League-Coup

Das Bernabéu als Bühne für Europas nächsten großen Fußballabend? Spanien hat seine Bewerbung für die Nations-League-Finalrunde 2027 eingereicht – und Madrid soll dabei ganz groß zum Zug kommen.

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Spaniens Verbandspräsident Rafael Louzán bestätigte, dass die Bewerbungsunterlagen bei der UEFA eingereicht wurden. Neben Madrid ist auch Valladolid als Austragungsort vorgesehen. Für den ganz großen Showdown hat Spanien allerdings einen klaren Favoriten: Das frisch modernisierte Santiago Bernabéu.

Kein Real-Spieler war im WM-Kader

Besonders brisant ist dabei der mögliche Wandel rund um Spaniens Nationalteam: Bei der damaligen WM fehlte ein Spieler von Real Madrid im Kader – nun könnte ausgerechnet das Wohnzimmer der Königlichen zur Bühne für das Nations-League-Finale werden. Mit Marc Cucurella steht immerhin ein Weltmeister von damals weiterhin im spanischen Abwehrverbund und könnte 2027 womöglich selbst im Bernabéu um einen weiteren Titel kämpfen.

Und genau das macht die Bewerbung so reizvoll: Spanien könnte nicht nur Gastgeber, sondern auch selbst Finalist sein. Sollte sich die Mannschaft für die Endrunde qualifizieren, wäre ein Titelkampf vor heimischer Kulisse möglich – im wohl prestigeträchtigsten Stadion des Landes.

Generalprobe für WM 2030

Die Finalrunde soll vom 9. bis 13. Juni 2027 stattfinden. Neben dem Bernabéu ist das Estadio José Zorrilla in Valladolid Teil der spanischen Bewerbung. Die endgültige Entscheidung über die Vergabe steht noch aus.

Für Madrid wäre es ein weiterer großer Fußballabend. Das Bernabéu hat nach seiner spektakulären Modernisierung nichts von seinem Mythos eingebüßt. Zudem steht die spanische Hauptstadt 2027 ohnehin besonders im Fokus des europäischen Fußballs: Im Estadio Metropolitano steigt im selben Jahr das Champions-League-Finale. Mit Blick auf die WM 2030, die Spanien gemeinsam mit Portugal und Marokko ausrichtet, könnte ein Nations-League-Finalturnier zudem als wichtiger Test für die Infrastruktur und Organisation dienen.

Die bisherigen Nations-League-Endspiele wurden in Porto (2019), Mailand (2021), Rotterdam (2023) und München (2025) ausgetragen. Portugal gewann zweimal, Spanien holte 2023 den Titel, Frankreich triumphierte 2021.