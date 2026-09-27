oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Nations League

Eklat in ÖFB-Gruppe: Keeper boykottiert Israel-Duell

Politisches Statement: Gavin Bazunu boykottiert Israel-Spiele.
© Getty Images
Paukenschlag vor dem Nations-League-Duell: Irlands Nationaltorhüter Gavin Bazunu zieht sich aus persönlichen und politischen Gründen von den beiden Spielen gegen Israel zurück. Der 24-Jährige machte seine Entscheidung auf Instagram öffentlich – und stellt dabei sein Gewissen über den Fußball.
OE24 auf Google bevorzugen

"Ich habe eine Entscheidung getroffen, die mir nicht leicht gefallen ist", schrieb Bazunu. Als tiefgläubiger Mensch wolle er nach seinen Prinzipien handeln. Deshalb sei es für ihn falsch, an den bevorstehenden Begegnungen mit Israel teilzunehmen.

Der Schritt kommt trotz einer Entscheidung der irischen Mannschaft: Nach internen Diskussionen hatte sich eine Mehrheit der Spieler für die Austragung beider Partien ausgesprochen. Bazunu geht nun bewusst einen anderen Weg. Beim 0:1 gegen Kosovo zum Nations-League-Auftakt saß der 22-malige Nationalspieler noch auf der Bank, im Tor stand Caoimhin Kelleher. Nun sorgt der Keeper des englischen Zweitligisten Bolton Wanderers auch abseits des Platzes für Schlagzeilen.

Auch interessant

Fix! Laimer kehrt ins ÖFB-Team zurück

Alaba legt los! ÖFB-Star startet Training in Udine

Rangnick-Hammer: ÖFB startet mit Debütant im Tor

»Gräueltaten in der Region«

Hintergrund ist der Gaza-Konflikt. Bazunu stellte klar: "Meine Entscheidung beruht einzig auf meiner persönlichen Überzeugung, dass die Tötung unschuldiger Menschen falsch ist." Es gebe nur wenige Momente im Leben, in denen man für etwas Größeres einstehen könne. Für ihn sei dies einer davon. Gleichzeitig betonte der Torhüter ausdrücklich, dass sich seine Haltung nicht gegen das israelische Volk oder die jüdische Gemeinschaft richte, sondern gegen die "Gräueltaten in der Region".

Das Hinspiel zwischen Irland und Israel steigt am Sonntag (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) im ungarischen Debrecen, das Rückspiel folgt am 4. Oktober in Serbien – jeweils auf neutralem Boden. Bazunu wird bei beiden Begegnungen nicht dabei sein.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Abgeordneter will Ahmadinejad töten lassen

Eklat in ÖFB-Gruppe: Keeper boykottiert Israel-Duell

Bayern-Legende nach Niederlage gefeuert

ÖFB rechnet mit FIFA-Chef Infantino ab

ORF-Knall um Rainer Pariasek (62)

Cyndi Lauper: Die 80er-Supernova explodierte

Spanien gewinnt Spektakel gegen England

Börse Tokio schließt schwächer

Statement von Christian Hafenecker

Vierjährige stirbt bei Horror-Crash in NÖ