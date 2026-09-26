Rangnick-Hammer: ÖFB startet mit Debütant im Tor

Überraschung vor dem Kosovo-Spiel: Ralf Rangnick wechselt im ÖFB-Tor und bringt entweder Lukas Jungwirth oder Christian Zawieschitzky.

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Ralf Rangnick sorgt vor dem Nations-League-Duell mit dem Kosovo für eine Überraschung. Österreich beginnt am Sonntag im Ernst-Happel-Stadion (18 Uhr, live ORF 1 und im Sport24-Liveticker) mit einem Debütanten im Tor. Die Entscheidung fällt zwischen LASK-Goalie Lukas Jungwirth (22) und Salzburg-Talent Christian Zawieschitzky (19).

Salzburg-Goalie Christian Zawieschitzky hofft auf seinen Einsatz. © APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER

Schlager muss Platz machen

Damit sitzt Alexander Schlager zunächst auf der Bank. Österreichs WM-Stammkeeper hatte beim 3:1 zum Nations-League-Auftakt gegen Israel noch das Tor gehütet. Nach seinem Wechsel von Salzburg zu Werder Bremen ist der 30-Jährige bei seinem Klub derzeit allerdings nur Ersatz.

Als Favorit auf die Premiere gegen den Kosovo gilt Jungwirth. Der LASK-Torhüter war bisher bei Österreichs U21 gesetzt. Rangnick wollte am Samstag aber noch nicht verraten, welcher der beiden jungen Goalies tatsächlich beginnt.

"Wir haben nicht umsonst vier Torhüter eingeladen", erklärte der Teamchef. Jungwirth und Zawieschitzky würden mit ihren Klubs international spielen und hätten ihre Sache bisher "richtig gut gemacht".

Alexander Schlager wird gegen Kosovo nicht zwischen den Pfosten stehen. © GEPA pictures

Rangnick: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Für Rangnick ist der Wechsel auch ein Test mit Blick auf die Zukunft. "Wenn wir sie uns jetzt nicht anschauen, auch im Hinblick auf die EM, wann dann?", sagte der 68-Jährige.

Bedenken wegen der fehlenden A-Team-Erfahrung hat Rangnick nicht: "Ich sehe darin auch überhaupt kein Risiko, oder dass wir dann nicht so gut aufgestellt sind auf der Position."

Nach seinem Debüt wartet auf den ausgewählten Keeper gleich die nächste Aufgabe. Er reist nach dem Kosovo-Spiel zur U21 weiter, die in der EM-Qualifikation entscheidende Partien gegen Belgien und Wales bestreitet.

Neben Schlager, Jungwirth und Zawieschitzky steht auch Viktoria-Pilsen-Keeper Florian Wiegele im ÖFB-Kader. Der 25-Jährige hat bisher ein A-Länderspiel absolviert. Im laufenden Länderspielfenster könnte damit sogar jeder der vier nominierten Torhüter zu einem Einsatz kommen.