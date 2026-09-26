Gregoritsch fehlt im Abschlusstraining vor Kosovo-Hit

Michael Gregoritsch konnte auch am Samstag nicht mit der Mannschaft trainieren. Sein Einsatz gegen den Kosovo wackelt weiter.

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Österreich muss vor dem zweiten Nations-League-Spiel um Michael Gregoritsch bangen. Der 32-Jährige fehlte am Samstag im Abschlusstraining am ÖFB-Campus in Wien-Aspern und absolvierte wegen seiner Sprunggelenksverletzung lediglich ein individuelles Programm. Damit bleibt sein Einsatz am Sonntag gegen den Kosovo (18 Uhr, live ORF 1, im Sport24-Liveticker) fraglich.

Kalajdzic steht als Ersatz bereit

Gregoritsch hatte sich am Donnerstag beim 3:1-Auftaktsieg gegen Israel verletzt. Der Stürmer führte das ÖFB-Team in Linz als Kapitän aufs Feld, musste die Blessur danach aber behandeln lassen.

Während Gregoritsch am Samstag individuell arbeitete, absolvierten alle anderen Kaderspieler das Abschlusstraining. Sollte der 32-Jährige gegen den Kosovo ausfallen, dürfte Sasa Kalajdzic in die Startelf rücken. Der LASK-Stürmer trainierte voll mit.

Für das ÖFB-Team geht es nach dem Heimspiel im Ernst-Happel-Stadion mit zwei Auswärtspartien weiter. Am Donnerstag wartet in Dublin Irland (20.45 Uhr), am darauffolgenden Sonntag folgt das Auswärtsspiel gegen den Kosovo (18 Uhr).