ÖFB-Spiel im Zeichen des deutschen Trainer-Duells

Die Vergangenheit des ÖFB-Teams trifft auf ihre Gegenwart: Ralf Rangnick gegen seinen deutschen Vorgänger Franco Foda.

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Sein 50. Spiel auf der österreichischen Trainerbank absolvierte Rangnick beim 3:1 gegen Israel. Auch wenn ihm der "50. Geburtstag lieber gewesen wäre", zieht der 68-Jährige damit Foda weiter davon. Dessen Amtszeit endete 2022 nach fünf Jahren bei 48 Partien. Nun kehrt der 60-Jährige als Trainer des Kosovo erstmals ins Ernst-Happel-Stadion zurück.

"Ich verstehe mich mit ihm sehr gut, er ist ein sehr angenehmer, extrem sympathischer Kollege", sagte Rangnick über seinen Landsmann. Auf sportlicher Ebene wissen beide bei ihren Nationen zu überzeugen.

Letztmals keinen Treffer in einem Heimspiel erzielte das ÖFB-Team (unter Franco Foda) 2021. In den darauffolgenden 27 Partien vor eigenem Publikum erzielten die Österreicher immer zumindest einen Treffer, womit der von 1935 bis 1951 aufgestellte Verbandsrekord egalisiert wurde. Zudem schraubte man die aktuelle Rekordserie auf 15 Heimspiele ohne Niederlage.

Foda bislang enorm erfolgreich

Auch wenn Rangnicks Amtszeit oft über jene seines Vorgängers gestellt wird, hat ihm Foda in seiner jetzigen Zeit beim Kosovo etwas voraus: Sein Punkteschnitt (1,96) ist nämlich höher als Rangnicks (1,92) – aber ohne Großevent in petto.

Der Sturm-Meistermacher bezeichnete sich selbst als "großer Fan" des ÖFB-Teams, aber natürlich mit Ausnahme des kommenden Duells. Die beiden Coaches standen sich bislang ebenso wenig gegenüber, wie ihre Nationen. Österreich geht definitiv als Favorit in die Partie, doch genau diese Rolle als Underdog liegt Foda enorm gut.