Mit Laimer? So könnten wir gegen Kosovo spielen

Nach dem 3:1 gegen Israel wird Ralf Rangnick in der Partie gegen den Kosovo wohl durchmischen (müssen).

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nur drei Tage nach dem Nations-League-Auftakt geht es unmittelbar weiter. Am Sonntag (18 Uhr/live ORF1) geht es gegen Franco Fodas Kosovo, aber nicht nur aufgrund des knappen zeitlichen Abstandes ist mit einer rotierten Elf zu rechnen.

Kommt eine Startelf-Position aus einer unerwarteten Ecke? Konrad Laimer ist bei den Bayern nämlich schon zurück am Trainingsfeld, wenn auch nur wegen individuellem Aufbau.

Wann er ins Mannschaftstraining zurückkehrt, steht aber noch nicht fest. Ralf Rangnick behält sich die Option bis zuletzt offen, seine Stammgröße ins Team einzuberufen. Für die Partie am Sonntag wird er aber keine Option sein.

Markovic? "Wie gemalt für unsere Spielweise"

Dafür werden aber wohl drei Akteure ins Team rutschen, die zuletzt nicht im Matchkader standen: Vasilije Markovic, Maximilian Wöber und Felix Bacher.

Mit einem Einsatz des Austria-Youngsters scheint der Teamchef zu planen, wie er nach der Israel-Partie verriet: "Und wenn es irgendwie geht, möchte ich ihn zum Einsatz bringen."

Von der Startelf sollte aber nicht ausgegangen werden, Rangnick erklärte: "Im Spiel gegen den Ball ist er wie gemalt für unsere Spielweise. Im Spiel mit dem Ball hat er Steigerungspotenzial, aber der Junge ist erst 18."

Wohl kein Gregerl gegen Kosovo

Zu Wöber und Bacher äußerte sich der 68-Jährige nicht explizit, von einem Einsatz ist aber auszugehen. Gerade in der Defensive gibt es mit den beiden sowie David Affengruber, Nikolas Veratschnig und Marco Friedl zu viele Varianten, um auf einer zu beharren.

Schon bei der PK-Bekanntgabe des Kapitäns Michael Gregoritsch erwähnte Rangnick, nicht alle werden jede Partie spielen.

Apropos Gregerl: Nach nur 35 Minuten endete sein Kapitäns-Abenteuer, sein Chef geht von einer "Bänderverletzung" aus. Zwar nicht "megaschlimm", aber er geht "davon aus, dass es für das Sonntag-Spiel gegen Kosovo knapp wird".

Rangnick: "Einwechslungen haben alle gezündet"

Sein Ersatz Sasa Kalajdzic zeigte mit Spielwitz und einem Tor ohnehin auf, die "Einwechslungen haben alle gezündet". Der Stürmer, der stark aufspielende Paul Wanner oder auch Christoph Lang könnten mit einem Einsatz belohnt werden.

Von dem erwarteten frischen Blut war nämlich lange nichts zu sehen. Mit Marco Grüll war nur ein Spieler in der Startelf, der nicht bei der WM dabei war. Zur Halbzeit musste der 28-Jährige runter, für ihn kam Wanner: Ein WM-Fahrer.

Möglicherweise ist gegen Fodas Truppe etwas mehr vom ÖFB-Team 2.0 zu sehen