Transfer-Knall: Bayern will Barca-Star

Beim FC Bayern könnte im Winter ein alter Bekannter wieder zum Thema werden.

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Nach einem aktuellen Bericht von Transfer-Experte Ekrem Konur sollen sich die Münchner mit einer möglichen Verpflichtung von Dani Olmo beschäftigen. Der 28-jährige Spanier steht derzeit beim FC Barcelona unter Vertrag und könnte demnach im Januar in die Bundesliga zurückkehren. Die Meldung wird auch von weiteren Medien aufgegriffen.

Olmo kennt die Bundesliga bestens. Zwischen 2020 und 2024 spielte der Offensivmann für RB Leipzig, gewann dort zweimal den DFB-Pokal und den Supercup. Im Sommer 2024 wechselte er für rund 61 Millionen Euro nach Barcelona. Dort besitzt er nach übereinstimmenden Berichten einen Vertrag bis 2030.

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Musiala und Olise

Warum Bayern ausgerechnet jetzt über Olmo nachdenken könnte, hängt laut den Gerüchten mit der langfristigen Planung in der Offensive zusammen. Sowohl um Jamal Musiala als auch um Michael Olise gibt es immer wieder Spekulationen über das Interesse anderer Topklubs. Konkrete Anzeichen für einen bevorstehenden Abschied der beiden gibt es derzeit allerdings nicht. Musiala ist langfristig gebunden, während Bayern Olise zuletzt ebenfalls nicht abgeben wollte.

Auch für Olmo wäre ein Wechsel keineswegs selbstverständlich. Barcelona soll erst in diesem Sommer eine bereits vereinbarte Gehaltsverbesserung für den Spanier umgesetzt haben. Laut "Mundo Deportivo" wollte Olmo zudem mindestens bis 2030 bei Barça bleiben.

Sollte Bayern tatsächlich ernst machen, dürfte deshalb nicht nur die Ablöse eine entscheidende Rolle spielen. Auch Barcelona müsste bereit sein, einen wichtigen Offensivspieler mitten in der Saison abzugeben. Das Gerücht ist damit vorerst vor allem eines: ein interessantes Gedankenspiel für das Winter-Transferfenster.