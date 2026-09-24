oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Ausgewechselt

Schock um Neo-Kapitän Gregoritsch

SR
von
Ein österreichischer Fußballspieler sitzt verletzt am Spielfeld, umgeben von Mitspielern und Schiedsrichter.
© GEPA pictures
Es war das erste Spiel von Michael Gregoritsch als Kapitän, es dauerte aber nur 34 Minuten.
OE24 auf Google bevorzugen

In Abwesenheit von David Alaba und Marcel Sabitzer bekam Gregoritsch die Kapitänsbinde gegen Israel.

Auch interessant

Aufregung um Sicherheits-kontrollen

Europas Top-Ligen formieren sich gegen Infantino

Doppel-Erfolg im Boxen: Derouiche und Hagag holen Bronze für Österreich

Doch schon nach rund einer halben Stunde musste der 32-Jährige erstmals an die Seitenlinie. Er zog sich seinen rechten Schuh aus und ließ sich den Knöchel neu tapen.

LINZ,AUSTRIA,24.SEP.26 - SOCCER - UEFA Nations League, group stage, OEFB international match, Austria vs Israel. Image shows Michael Gregoritsch (AUT). keywords: injury. Photo: GEPA pictures/ Daniela Moser
Gregoritsch wurde an der Seitenlinie behandelt © GEPA pictures

Doch nur ein Sprint, nachdem der Stürmer zurück aufs Feld kam, unterstrich die Sorge: Gregerl kann nicht weiterspielen. Nach 34 Minuten ging er zu Boden und deutete sofort in Richtung Bank.

Wer wird jetzt Kapitän?

Für ihn kam Sasa Kalajdzic, doch die Binde übernahm ein anderer: Ralf Rangnicks Liebling Nicolas Seiwald.

Aus der Kabine kam das ÖFB-Team aber wieder mit einem neuen Spielführer: Xaver Schlager war nun der Auserwählte.

Damit bleibt die Kapitänsfrage für die kommenden Partien weiterhin spannend.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Diese ÖFB-Elf schickt Rangnick ins Rennen

Europas Top-Ligen formieren sich gegen Infantino

Strolz hält letzte Rede im Nationalrat

Frequency-Festival fast ohne Top-Acts

Formel 1: Red Bull verlängert Partnerschaft mit Honda

Aufregung um Sicherheits-kontrollen

Wiener Rentenmarkt im Späthandel ohne klare Linie

Das ist die kurioseste Schiri-Kritik aller Zeiten

Schock um Neo-Kapitän Gregoritsch

Wegen Klopp: RTL schmeißt Kult-Serie aus dem Programm