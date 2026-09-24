Schock um Neo-Kapitän Gregoritsch

Es war das erste Spiel von Michael Gregoritsch als Kapitän, es dauerte aber nur 34 Minuten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In Abwesenheit von David Alaba und Marcel Sabitzer bekam Gregoritsch die Kapitänsbinde gegen Israel.

Doch schon nach rund einer halben Stunde musste der 32-Jährige erstmals an die Seitenlinie. Er zog sich seinen rechten Schuh aus und ließ sich den Knöchel neu tapen.

Gregoritsch wurde an der Seitenlinie behandelt © GEPA pictures

Doch nur ein Sprint, nachdem der Stürmer zurück aufs Feld kam, unterstrich die Sorge: Gregerl kann nicht weiterspielen. Nach 34 Minuten ging er zu Boden und deutete sofort in Richtung Bank.

Wer wird jetzt Kapitän?

Für ihn kam Sasa Kalajdzic, doch die Binde übernahm ein anderer: Ralf Rangnicks Liebling Nicolas Seiwald.

Aus der Kabine kam das ÖFB-Team aber wieder mit einem neuen Spielführer: Xaver Schlager war nun der Auserwählte.

Damit bleibt die Kapitänsfrage für die kommenden Partien weiterhin spannend.