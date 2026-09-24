Doppel-Erfolg im Boxen: Derouiche und Hagag holen Bronze für Österreich

Medaillen-Jubel für Österreichs Faustkämpfer in Sofia: Michael Derouiche und Ahmed Hagag sicherten sich bei der Box-Europameisterschaft jeweils verdient die Bronzemedaille.

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Großer Erfolg für den Österreichischen Boxverband bei den Europameisterschaften in Sofia. Das ÖFB-Duo Michael Derouiche und Ahmed Hagag belohnte sich für starke Vorstellungen und erkämpfte in den jeweiligen Gewichtsklassen jeweils die Bronzemedaille. Beide Athleten mussten sich erst im Halbfinale ihren Kontrahenten nach Punkten geschlagen geben. Da im olympischen Boxen traditionell kein eigener Kampf um den dritten Platz ausgetragen wird, war dem ÖSterreich-Duo Edelmetall bereits vor den Semifinal-Fights sicher.

Starke Auftritte im Halbschwergewicht und Schwergewicht

Der 23-jährige Wiener Michael Derouiche, der bereits bei der Amateur-WM 2025 mit Bronze aufhorchen ließ, musste sich im Halbfinale der Klasse bis 85 kg dem Franzosen Junior Tadah beugen. Im Schwergewicht (über 90 kg) schied der 26-jährige Oberösterreicher Ahmed Hagag ebenfalls in der Vorschlussrunde aus. Er unterlag dem Russen Dawid Surow nach Punkten. Dennoch reisen beide Faustkämpfer mit hochverdientem EM-Edelmetall im Gepäck aus Bulgarien ab.