Fans toben wegen Ticket-Chaos

Motorsport-Fans schäumen vor Wut, nachdem der Kartenverkauf für das Kult-Rennen in Montreal im absoluten Chaos versank.

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Völliger Wahnsinn um die begehrten Pässe für das Spektakel auf dem Circuit Gilles-Villeneuve! Der findet nächstes Jahr am 23. Mai statt. Beim Verkauf der begehrten Tickets brach die Online-Plattform binnen kürzester Zeit komplett zusammen. Fans hingen stundenlang in endlosen digitalen Warteschlangen – nur um am Ende mit leeren Händen dazustehen oder fragwürdige Fehlermeldungen zu kassieren.

Tickets auf Reseller-Plattformen

Während echte Fans leer ausgingen, tauchten die begehrten Tickets kurz darauf zu astronomischen Wucherpreisen auf inoffiziellen Reseller-Plattformen auf.

Neuer Termin für Kanada-GP

In den sozialen Netzwerken entlädt sich seitdem ein gewaltiger Shitstorm gegen die Veranstalter. Viele Anhänger haben Flüge und Hotels bereits fest gebucht und stehen nun vor einem finanziellen Fiasko.

Hintergrund: Wie die BILD berichtet wurde der GP von Kanada, der traditionell im Juni stattfindet, auf Drängen der F1-Bosse in den Mai verlegt und findet nun im Doppelpack mit dem Miami-Rennen statt. Doch dieser Move, der Emissionen und Reisekosten sparen soll, entwickelt sich nun zum Fan-Eigentor.