TV-Rechte
Formel 1: ORF muss Rennen an ServusTV abtreten
Die Aufteilung von 24 Rennen verschiebt sich aber ab dem nächsten Jahr leicht zugunsten des Privatsenders.
Laut der von ServusTV am Mittwoch kommunizierten Vereinbarung werden bei 24 Rennen aus dem eigenen Haus 13 übertragen, die restlichen 11 vom ORF - statt aktuell 12:12.
Auch interessant
Die Kooperation der beiden Sender in diesem Motorsport-Segment läuft seit 2021.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden