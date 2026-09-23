Formel 1: ORF muss Rennen an ServusTV abtreten

Die Formel 1 wird im österreichischen Fernsehen auch bis 2029 beim öffentlich-rechtlichen ORF und ServusTV zu sehen sein.

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Die Aufteilung von 24 Rennen verschiebt sich aber ab dem nächsten Jahr leicht zugunsten des Privatsenders.

Laut der von ServusTV am Mittwoch kommunizierten Vereinbarung werden bei 24 Rennen aus dem eigenen Haus 13 übertragen, die restlichen 11 vom ORF - statt aktuell 12:12.

Die Kooperation der beiden Sender in diesem Motorsport-Segment läuft seit 2021.