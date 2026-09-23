Nächste Absage für ÖFB-Kapitän David Alaba (34)

David Alaba (34) ist nach dem Ende seines Vertrages bei Real Madrid noch immer ohne neuen Klub. Über seine sportliche Zukunft soll jedoch schon in Kürze Klarheit herrschen.

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Der 34-jährige ÖFB-Star befindet sich nach seinem Abschied aus Spanien weiterhin auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Sein Vater George Alaba kündigte jedoch vor kurzem an, dass die Entscheidung über den weiteren Karriereweg bald öffentlich gemacht wird.

Spekulationen über Wechsel nach Deutschland

In den vergangenen Tagen machten Medienberichte über einen potenziellen Transfer zum Hamburger SV die Runde. An diesen Spekulationen ist nach aktuellen Informationen allerdings nichts Substanzielles dran.

Klare Absage durch die Führungsetage

HSV-Sportdirektor Claus Costa erteilte den Gerüchten im Gespräch mit dem "Hamburger Abendblatt" eine Absage. Er betonte zwar, dass Alaba eine herausragende Persönlichkeit und ein herausragender Spieler sei, stellte aber klar, dass man sich bewusst für einen anderen Weg entschieden habe und den aktuellen Spielern im Kader vertraue.