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Wechsel-Knall um Wirtz: Er will zu den Bayern

Ein Fußballspieler von Liverpool läuft mit dem Ball über das Spielfeld, im Hintergrund Zuschauer.
© Getty Images
Die Spekulationen um Florian Wirtz und den FC Bayern München reißen nicht ab. Der 23-Jährige soll sich laut Berichten aus England eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga gut vorstellen können.
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Die Gerüchte rund um ein erneutes Interesse des deutschen Rekordmeisters am Nationalspieler halten sich hartnäckig. Nachdem der Mittelfeldakteur erst 2025 für eine enorme Summe von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool wechselte, konnte er die hohen Erwartungen in England bisher nicht konstant erfüllen. Wie der Football Insider berichtet, beobachtet der FC Bayern die Situation des Profis in England weiterhin aufmerksam. Zwar gilt ein Transfer als eher unwahrscheinlich, der Klub könnte jedoch die Bereitschaft der Liverpooler mit einem Angebot testen.

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Öffentliche Aussagen von Wirtz selbst zu einem Wechsel nach München gibt es aktuell zwar nicht, doch der frühere Manchester-United-Chefscout Mick Brown hält eine Rückkehr nach Deutschland für plausibel. Brown betonte bezüglich einer möglichen Offerte: "Ich bin mir sicher: Sollte ein Angebot eingehen, würde er gerne zum FC Bayern München wechseln, da er viel besser zur Spielweise des Vereins passt." Nach Einschätzung des Ex-Scouts hat der Mittelfeldspieler vor allem mit der körperlichen Härte und dem Tempo der Premier League zu kämpfen. Aus diesem Grund zeigte er seine besseren Leistungen für Liverpool vor allem in den europäischen Bewerben.

Vertraute Umgebung als Chance

Ein Schritt nach München würde dem Spieler laut Brown entgegenkommen: "Er könnte in eine Liga zurückkehren, die ihm vertraut ist, in der er weiß, dass er auf hohem Niveau spielen kann, und in der man weiß, dass er seine beste Leistung bringen kann." Aus der Sicht des Profis mache das sehr viel Sinn, "auch wenn es für Liverpool schwierig sein könnte." Neben Brown schätzt auch der frühere Everton-Scout Bryan King die Lage ähnlich ein. Er erklärte gegenüber dem Football Insider, dass der deutsche Nationalspieler im Falle eines Abschieds aus England wohl "direkt zum FC Bayern München" wechseln würde.

Zukunft in England weiterhin offen

Ob sich daraus eine reale Wechselchance entwickelt, bleibt vorerst unklar. Trainer Andoni Iraola setzt bei Liverpool weiterhin regelmäßig auf den 23-Jährigen und hofft auf dessen sportliche Entfaltung. Dass Wirtz an der Säbener Straße geschätzt wird, ist kein Geheimnis, doch ob der Rekordmeister tatsächlich einen Vorstoß wagt, ist offen. Die Berichte aus England lassen die Transfer-Saga jedenfalls erneut aufleben.

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