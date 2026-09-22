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Respect-Eklat! Fans verweigern Trauerminute – 10.000 Euro Strafe für Juventus!

SR
von
Fußballmannschaften und Fans halten im Stadion eine Gedenkminute ab, Porträt auf dem Bildschirm.
© IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto
Skandalöse Szenen in der Serie A: Anhänger von Juventus Turin störten das Gedenken an Inter-Legende Sandro Mazzola und brockten ihrem Klub nun eine Geldstrafe ein.
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Die italienische Fußball-Liga greift nach einem Eklat in der Serie A durch und belegt Juventus Turin mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro. Grund für die Sanktion ist das indiskutable Verhalten zahlreicher Anhänger der "Alten Dame" während des Heimspiels gegen Atalanta Bergamo. Beim offiziellen Gedenken an den verstorbenen Sandro Mazzola störten einige Fans die Schweigeminute lautstark mit Rufen, während andere dem Rasen demonstrativ den Rücken zudrehten.

Keine Ehre für Inter-Legende Sandro Mazzola

Die Klubführung von Juventus Turin distanzierte sich umgehend nach Abpfiff von den Aktionen der eigenen Anhänger und verurteilte das fehlerhafte Verhalten scharf. Der Anlass der Trauerminute war der Tod von Sandro Mazzola, der am vergangenen Samstag im Alter von 83 Jahren verstorben war. Der ehemalige Nationalspieler prägte in den 1960er- und 1970er-Jahren eine Ära und verbrachte seine gesamte 17-jährige Profikarriere ausgerechnet beim Erzrivalen Inter Mailand.

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