Nach LIVA-Affäre: Ermittlungen gegen Luger vor Abschluss

Nach dem Postenschacher-Skandal ist es ruhig um Luger geworden.

Linz. Gegen den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), der im Zusammenhang mit der LIVA-Affäre unter dem Verdacht der Untreue steht, wird weiter ermittelt. Ein Abschlussbericht werde aber in den kommenden Wochen erwartet, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, Ulrike Breiteneder gegenüber dem ORF: „Zu einem Teil der Vorwürfe ist der Beschuldigte bereits vernommen bzw. hat eine Stellungnahme überreicht und ist sich darin inhaltlich keiner Schuld bewusst.“ Luger berufe sich darauf, niemanden geschädigt und im Interesse der LIVA gehandelt zu haben. Luger erreicht im November das Pensionsantrittsalter von 65 Jahren. Es gibt viele Szenarien was er bis dahin macht. Es könnte auch sein, dass er mit April mit Abschlägen in Pension gegangen ist.