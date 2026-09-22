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Steiler Aufstieg!

Vom Stürmer zum Team-Verteidiger! Felix Bacher verzaubert Frankreichs Spitzenklub Lyon

SR
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Felix Bacher bejubelt gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden von Olympique Lyon überschwänglich einen Treffer auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
Traumstart in der Ligue 1: Neo-ÖFB-Teamspieler Felix Bacher erobert bei Olympique Lyon auf Anhieb einen Stammplatz und träumt nun auch im Nationalteam von mehr.
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Neo-Teamspieler Felix Bacher legt einen imposanten Aufstieg im Eiltempo hin. Bis Sommer 2024 kickte der Osttiroler noch für die WSG Tirol, ehe es über den portugiesischen Klub Estoril direkt zu Olympique Lyon ging. Für stolze 4,3 Millionen Euro sicherte sich der französische Spitzenverein die Dienste des Innenverteidigers. Überrascht von seiner schnellen Etablierung zeigt sich der 25-Jährige beim ÖFB-Meldungstermin im Camp in Windischgarsten keineswegs: Er sei von den eigenen Qualitäten absolut überzeugt und genieße das Vertrauen des Trainerteams in vollen Zügen.

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Systemvorteil unter Paulo Fonseca und ÖFB-Parallelen

In Frankreich absolvierte Bacher in der Meisterschaft bereits fünf Volleinsätze sowie ein Match in der Europa League. Seine Bilanz ist mit vier Siegen und zwei Remis ungeschlagen makellos. Taktisch profitiert der Abwehrrecke enorm von Trainer Paulo Fonseca. Die mutige Pressing-Philosophie mit aggressivem Mann-gegen-Mann-Verhalten ähnelt laut Bacher stark dem ÖFB-Spielstil unter Ralf Rangnick.

Ausbildungsweg vom Stürmer zum Innenverteidiger

Mit der Nominierung ins A-Team ging für Bacher ein Jugendtraum in Erfüllung. Amüsantes Detail am Rande: In seiner Kindheit tanzte der Abwehrchef noch als Stürmer auf Torejagd. Über die U15 als Spielmacher rückte er Schritt für Schritt nach hinten, ehe er im Abwehrzentrum seine ideale Heimat fand.

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