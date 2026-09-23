20 Millionen! England-Top-Klubs jagen ÖFB-Talent (17)

Der Transfer-Poker um Luca Weinhandl wird intensiver. Nach Brighton und Arsenal soll nun auch Newcastle United am 17-jährigen Mittelfeldspieler von Sturm Graz interessiert sein.

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Das Interesse aus der Premier League am Mittelfeldspieler von Sturm Graz reißt nicht ab. Neben den bisher genannten Klubs Arsenal, Brighton und Aston Villa hat nun offenbar auch Newcastle United ein Auge auf den ÖFB-Youngster geworfen. Wie "Ontheminute.com" berichtet, beobachten die "Magpies" den 17-jährigen U17-Vizeweltmeister ganz genau. Ein direkter Kontakt mit den Verantwortlichen von Sturm Graz hat bisher zwar noch nicht stattgefunden, ein Vorstoß im Winter gilt jedoch als möglich.

Englands Meister zeigt konkretes Interesse

Noch konkreter dürften die Bemühungen des englischen Meisters sein. Laut Informationen von "M Sports" steht sogar ein möglicher Wechsel im Winter im Raum. Die kolportierte Ablösesumme beläuft sich auf rund 20 Millionen Pfund, was mehr als 23 Millionen Euro entspricht. Eine offizielle Bestätigung für ein solches Angebot liegt derzeit allerdings noch nicht vor.

Starke Auftritte bei der U17-WM

Mit seinen Leistungen auf internationalem Parkett spielte sich Weinhandl endgültig in den Fokus der weltweiten Späher. Bei der U17-Weltmeisterschaft zog er mit dem österreichischen Team überraschend bis ins Finale ein und weckte dadurch Begehrlichkeiten weit über die Grenzen der Heim-Liga hinaus.

Schwere Entscheidung für Sturm Graz

Falls sich die genannten Summen als wahr herausstellen, steht den Grazer Verantwortlichen im kommenden Winter eine extrem schwierige Entscheidung bevor. Wie aus englischen Medien hervorgeht, bleibt die Entwicklung rund um das Graz-Juwel extrem spannend.