Es geht wieder los! ÖFB im neuen LASK-Stadion ungeschlagen

Für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist Linz bisher zumeist ein guter Boden gewesen.

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Vor dem Nations-League-Spiel am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Israel kann das ÖFB-Team in Oberösterreichs Landeshauptstadt auf acht Siege, fünf Unentschieden und drei Niederlagen zurückblicken, das Torverhältnis lautet 34:17. Noch besser liest sich die Bilanz in der neuen Raiffeisen Arena - sie steht bei fünf Siegen und einem Remis.

Das einzige ÖFB-Spiel im vor dreieinhalb Jahren eröffneten Stadion, das nicht gewonnen wurde, war ein 1:1 im September 2023 in einem Test gegen die Republik Moldau. Die fünf Erfolge wurden allesamt in Bewerbspartien eingefahren, wobei vor allem das 5:1 in der Nations League gegen Norwegen im Oktober 2024 hervorstach. Nur in fernerer Vergangenheit ließen die Linz-Auftritte des Nationalteams zu wünschen übrig. Von 1985 bis 2012 blieb man sechs Matches in Folge sieglos.

© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER

ÖFB-Team könnte Heim-Rekordserie fortsetzen

Sollte die ÖFB-Auswahl das Israel-Spiel ungeschlagen überstehen, würde sie mit dem 15. Heimspiel in Folge ohne Niederlage den Verbandsrekord weiter ausbauen. Die bisher letzte Pleite vor eigenem Publikum datiert vom 13. Oktober 2023, als man in der EM-Qualifikation im Wiener Happel-Stadion gegen Belgien 2:3 verlor.

Die Statistik spricht für eine Fortsetzung der Erfolgsserie, denn von den bisherigen 13 Duellen mit Israel hat Österreich nur drei verloren - alle auswärts. Daheim gab es vier Siege und ein Remis. Die Gesamtbilanz steht bei sechs Erfolgen, vier Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 26:25.