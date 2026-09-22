Real Madrid fordert Aus von Liga-Boss

Real Madrid hat Aussagen von Spaniens Liga-Boss Javier Tebas als "nicht tolerierbar" bezeichnet und seine Ablöse gefordert.

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Nach dem 1:2 im Derby gegen Atletico am Wochenende hatte allen voran Real-Trainer Jose Mourinho gegen den Schiedsrichter gewettert. Tebas meinte am Montag auf Social Media dazu: "Zu behaupten, dass die Schiedsrichter angewiesen sind, gegen Real Madrid zu pfeifen, heißt, in einer anderen Galaxie zu leben."

Es sei "bequemer, eine Verschwörung zu wittern, als zu erklären, was auf dem Spielfeld vor sich geht", meinte Tebas weiter. Real antwortete darauf mit einer Erklärung, wonach die Äußerungen von Tebas in seinem Amt als Liga-Präsident nicht tolerierbar seien. "Wir sind der Ansicht, dass der Profifußball in Spanien dringend eine Führungspersönlichkeit benötigt, die in der Lage ist, ihn zu leiten und sein volles Potenzial auszuschöpfen, wobei die Pflicht zur Neutralität fundamental sein muss", schrieb der Club.

Tebas ist Real-Fan, er ist in seiner vierten Amtszeit als Liga-Chef bis 2027 gewählt. Real und die Liga sind in den vergangenen Jahren bereits mehrmals aneinandergekracht.