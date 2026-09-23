Alte Bauernregel: Erster Frost im September bringt ...

Der Herbst hat sich mit kühleren Nächten eingerichtet. Am 24. September rückt eine alte Bauernregel in den Fokus, die sogar das Wetter für den nächsten März vorhersagen soll.

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Am 24. September gedenkt die katholische Kirche des heiligen Virgilius von Salzburg, eines irischen Mönchs und späteren Bischofs. Sein Gedenktag wurde im Volksmund zum Lostag. Die überlieferte Bauernregel lautet: "Friert es auf Virgilius, im Märzen Kälte kommen muss." Generationen von Landwirten zogen aus dem Wetter dieses Tages Rückschlüsse auf den kommenden März.

Prognose zeigt keinen Frost

Die Vorhersage zeigt für den 24. September ein gemischtes Bild, von Frost fehlt an diesem Tag jede Spur, die Temperaturen liegen meist zwischen 16 und 24 Grad. Erst in den folgenden Nächten sind leichte Bodenfröste möglich. Der Virgilius-Tag selbst verläuft laut Prognose mild bis wechselhaft.

Relevanz für die Landwirtschaft

Würde man die Regel wörtlich anwenden, ließe sich folgern, dass der kommende März eher mild ausfällt, da es an Virgilius nicht friert. Für Landwirte früherer Jahrhunderte war eine solche Einschätzung praktisch relevant, etwa für die Planung der Aussaat oder den Schutz empfindlicher Pflanzen vor Spätfrösten. Die Regel lebt von dieser einfachen Logik. Ob sich das Märzwetter 2027 daran hält, steht auf einem anderen Blatt. Eine andere Bauernregel will jetzt bereits über ersten Schnee im Oktober entscheiden.

Grenzen der alten Regeln

Bauernregeln gelten vielen als wertvolles kulturelles Erbe, nicht aber als verlässliches Instrument der Wettervorhersage. Sie entstanden, als andere Beobachtungsmethoden fehlten, und beruhen auf zufälligen Erfahrungen einzelner Regionen und Jahrzehnte. Die Klimakrise erschwert solche Vergleiche zusätzlich, da sich Wettermuster verschieben und alte Faustregeln noch weniger aussagen.