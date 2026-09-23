Hauseinsturz in Wiener City: 85-Jährige tot gefunden

Ein Teil eines Mehrparteienhauses in der Wiener Innenstadt ist am Sonntagabend eingestürzt. Bei dem tragischen Vorfall erlitten mehrere Personen Verletzungen, für eine 85-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde nach stundenlanger Suche tot in den Trümmern aufgefunden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach dem Einsturz eines Mehrparteienhauses in der Färbergasse im Herzen von Wien standen seit Sonntagabend die Rettungskräfte und Ermittler im Dauereinsatz. In der Nacht auf heute, Mittwoch, kurz nach Mitternacht dann die traurige Gewissheit: Die 85-jährige Bewohnerin, nach der bereits stundenlang gesucht wurde, ist tot gefunden worden.

Sie konnte von zwei Spürhunden lokalisiert werden und unter schwierigen Bedingungen, das Haus war weiterhin einsturzgefährdet, von den unermüdlichen Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Wien unter den meterhohen Trümmern entdeckt werden. Für die Pensionistin kam jede Hilfe zu spät. Sie dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Eine Obduktion soll nun weitere Details abklären.

Teile des Mehrparteienhauses waren am Sonntagabend plötzlich eingestürzt. Eine 57-jährige Bewohnerin, die aus dem dritten Stock abgestürzt war, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste von den Kräften der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Gebäude geborgen werden.

Zwei weitere Personen, der 60-jähriger Mann der Schwerverletzten sowie eine weitere Pensionistin (88), kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle drei Personen wurden von den Einsatzkräften der Berufsrettung Wien erstversorgt und im Anschluss in Krankenhäuser transportiert.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Gemeingefährdung

Die Polizei hat umgehend Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung gestartet. Im Hause waren gerade Umbauarbeiten im Gange. Es wird geprüft, ob es diesbezüglich einen Zusammenhang gibt. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass eine 85-jährige Bewohnerin fehlte. Sie befand sich weder unter den evakuierten Menschen, noch konnte sie an ihrer Nebenwohnsitzadresse angetroffen werden. Außerdem wurde ihr Handy unter den Trümmern geortet. Aus diesem Grund wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

© Feuerwehr Wien

Hundestaffel spürt Vermisste auf

Die Durchsuchung des einsturzgefährdeten Gebäudes gestaltete sich extrem gefährlich, da für die Einsatzkräfte akute Absturzgefahr bestand. Bei der intensiven Suche kamen auch Polizeidiensthunde der Polizeidiensthundeeinheit Wien zum Einsatz. Die speziell ausgebildeten Hunde schlugen schließlich an und zeigten den ungefähren Aufenthaltsort der vermissten Frau in den Trümmern an.