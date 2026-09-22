Wiener City
Syrer (17) mit 115 km/h am Ring gestoppt
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Mit einem Mietauto ist ein 17-Jähriger am frühen Montagnachmittag mit 115 Stundenkilometern über den meist dicht befahrenen Schottenring in der Wiener Innenstadt gerast.
Laut Polizeisprecher Markus Dittrich führten Beamte der Polizeiinspektion Deutschmeisterplatz gegen 13.30 Uhr einen Schwerpunkt durch. Dabei tappte ihnen der Jugendliche in die Radarfalle eines Messgeräts. Erlaubt sind in dem Bereich 50 km/h.
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Der 17-jährige syrische Staatsbürger wurde angehalten. Er hatte keine gültige Lenkberechtigung. Dazu kam, dass er mit einem Mietwagen unterwegs war, den ein Freund von ihm gemietet hatte. Dieser wusste nichts davon, dass sich der Jugendliche den Wagen geschnappt hatte.
Das Auto wurde dem Vermieter retourniert, der Bursche bekam mehrere Anzeigen, unter anderem auch wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen.
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