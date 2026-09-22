Trotz Fußfessel: Tscheche fuhr auf Diebestour

Zwei Männer konnten auf der Flucht durch ein Maisfeld geschnappt werden.

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Eine elektronische Fußfessel der tschechischen Justiz hat einen 28-Jährigen nicht daran gehindert, mit Komplizen auf Diebestour ins oberösterreichische Mühlviertel zu fahren. Gemeinsam mit einem 34-Jährigen und einer 26-Jährigen soll er seit Mai dieses Jahres im Grenzgebiet diverse Diebstähle und Einbrüche begangen haben. Die Beute im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags verkauften die drei tschechischen Staatsbürger in ihrem Heimatland, so die Polizei.

Die zwei Männer wurden Ende Juli beim Versuch, einen Teil der Beute zu holen, gefasst, informierte die Polizei nach Abschluss der Ermittlungen am Dienstag. Sie hatten ein gestohlenes Motorrad in einem Feld abgelegt, um es später zu holen.

Einem Anrainer kam das Duo, das mit einem Pkw samt Anhänger angerückt war, verdächtig vor, und er verständigte die Polizei. Die beiden Tschechen flüchteten daraufhin zu Fuß durch ein Maisfeld. Das Feld wurde von der Polizei umstellt und mit Unterstützung eines Diensthundes sowie eines Hubschraubers wurden die Männer schließlich aufgestöbert und festgenommen. Sie wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.