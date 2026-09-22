oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Im Mühlviertel

Trotz Fußfessel: Tscheche fuhr auf Diebestour

Die Fußfessel hielt den 38-Jährigen vor weiteren Straftaten nicht auf.
© APA
Zwei Männer konnten auf der Flucht durch ein Maisfeld geschnappt werden.
OE24 auf Google bevorzugen

Eine elektronische Fußfessel der tschechischen Justiz hat einen 28-Jährigen nicht daran gehindert, mit Komplizen auf Diebestour ins oberösterreichische Mühlviertel zu fahren. Gemeinsam mit einem 34-Jährigen und einer 26-Jährigen soll er seit Mai dieses Jahres im Grenzgebiet diverse Diebstähle und Einbrüche begangen haben. Die Beute im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags verkauften die drei tschechischen Staatsbürger in ihrem Heimatland, so die Polizei.

Die zwei Männer wurden Ende Juli beim Versuch, einen Teil der Beute zu holen, gefasst, informierte die Polizei nach Abschluss der Ermittlungen am Dienstag. Sie hatten ein gestohlenes Motorrad in einem Feld abgelegt, um es später zu holen.

Einem Anrainer kam das Duo, das mit einem Pkw samt Anhänger angerückt war, verdächtig vor, und er verständigte die Polizei. Die beiden Tschechen flüchteten daraufhin zu Fuß durch ein Maisfeld. Das Feld wurde von der Polizei umstellt und mit Unterstützung eines Diensthundes sowie eines Hubschraubers wurden die Männer schließlich aufgestöbert und festgenommen. Sie wurden in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Auch interessant

AfD könnte Landtagspräsidenten stellen

Top-Experte: Nach Wahl-Farce droht neuer Putin-Knall

Dortmund-Knall: Sabitzer muss mit der U23 trainieren

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Autofahrer steckte 6 Stunden im Schilf

Erotik-Truck blieb nach Crash auf Leitschiene hängen

Bursch (16) missbraucht 11-Jährige

Highlights: Haiti vs. Schottland

Zug statt Flugzeug: Schilling fuhr schon einmal um die Welt

Prügel-Politiker schlug Ex: Haft

Großer Winterreifen-Test: Auf welche Modell Verlass ist

Bauer unter Ladewagen eingeklemmt: tot

Trotz Fußfessel: Tscheche fuhr auf Diebestour

"Kanzlerfest" findet in diesem Jahr nicht statt