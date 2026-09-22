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Festnahme

Wiener (34) randalierte in Imbisslokal

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Der 34-Jährige bedrohte zudem die alarmierten Polizisten. Er wurde festgenommen.
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Wien. Die Polizei wurde am Montag kurz vor 15 Uhr aufgrund eines aggressiven Mannes zu einem Imbisslokal im 3. Wiener Gemeindebezirk alarmiert.

Ein Zeuge und der Lokalbesitzer gaben vor Ort gegenüber den Cops an, dass der Verdächtige - ein 34 Jahre alter Wiener - zuvor vor dem Imbiss einen älteren Mann ohne erkennbaren Grund angepöbelt habe. Nachdem die beiden eingeschritten waren, soll der Wiener gegen die Auslagescheiben des Lokals geschlagen haben. Anschließend habe er das Lokal betreten und randaliere nun dort.

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2,4 Promille Alkohol intus

"Auch gegenüber den einschreitenden Polizisten verhielt sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann äußerst aggressiv", so die Polizei in einer Aussendung. Der amtsbekannte 34-Jährige schrie die Beamten an, beschimpfte sie und drohte ihnen schließlich Schläge an. Daraufhin wurde er festgenommen.

Ein bei ihm durchgeführter Alkovortest ergab eine Alkoholisierung von rund 2,4 Promille.

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