Star-Kicker Mohamed Salah verliert Führerschein

Im Sommer lief der Vertrag von Superstar Mohamed Salah bei Liverpool nach neun Jahren ab. Kurz danach beging er eine folgenschwere Straftat.

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Wie die "BBC" berichtet, wurde der Rolls-Royce von Salah am 27. März 2026 in Wilmslow, Cheshire, in einer 30er-Zone (allerdings in mp/h, also rund 48 km/h) mit 36 mp/h (ca. 58 km/h) geblitzt.

Der 34-Jährige reagierte laut dem Bericht nicht auf die Anklage, gab kein Geständnis ab und gab ebenfalls nicht an, wer am Steuer saß. Dadurch wurde in einem vereinfachten Verfahren ein Fahrverbot ausgesprochen.

Sechs Monate lang darf der Ägypter in England also nicht mehr autofahren! Obendrein zahlte er eine Strafe von rund 1.218 Euro.

Salah wird Strafe verschmerzen können

Beides wird Salah aber verkraften können. Immerhin spielt er mittlerweile bei Trabzonspor in der Türkei und verdient dort dem Vernehmen nach über zwei Jahre 34 Millionen Euro!

Das obendrein erfolgreich, wie sieben Tore und zwei Vorlagen in nur sechs Ligaspielen zeigen. Das Highlight war definitiv sein Hattrick samt Assist beim 4:0 gegen Tabellenführer Galatasaray am vergangenen Wochenende.