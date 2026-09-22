oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Harte Strafe

Star-Kicker Mohamed Salah verliert Führerschein

SR
von
Ferencvaros v Trabzonspor - UEFA Europa League BUDAPEST, HUNGARY - AUGUST 27: Trabzonspor player Mohamed Salah during the UEFA Europa League play-off second-leg match between Ferencvaros and Trabzonspor at Groupama Stadium in Budapest, Hungary on August 27, 2026. Hakan Burak Altunoz / Anadolu Budapest Hungary. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. PUBLICATIONxNOTxINxTURxUSAxCANxUKxJPNxITAxFRAxAUSxESPxBELxKORxRSAxHKGxNZL Copyright: x2026xAnadoluxHakanxBurakxAltunozx
© IMAGO/Anadolu Agency
Im Sommer lief der Vertrag von Superstar Mohamed Salah bei Liverpool nach neun Jahren ab. Kurz danach beging er eine folgenschwere Straftat.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie die "BBC" berichtet, wurde der Rolls-Royce von Salah am 27. März 2026 in Wilmslow, Cheshire, in einer 30er-Zone (allerdings in mp/h, also rund 48 km/h) mit 36 mp/h (ca. 58 km/h) geblitzt.

Der 34-Jährige reagierte laut dem Bericht nicht auf die Anklage, gab kein Geständnis ab und gab ebenfalls nicht an, wer am Steuer saß. Dadurch wurde in einem vereinfachten Verfahren ein Fahrverbot ausgesprochen.

Auch interessant

Alles neu oder WM light? So kann Rangnick spielen

Papa George spricht Klartext: Alaba-Poker vor der Entscheidung

Dortmund-Knall: Sabitzer muss mit der U23 trainieren

Sechs Monate lang darf der Ägypter in England also nicht mehr autofahren! Obendrein zahlte er eine Strafe von rund 1.218 Euro.

Salah wird Strafe verschmerzen können

Beides wird Salah aber verkraften können. Immerhin spielt er mittlerweile bei Trabzonspor in der Türkei und verdient dort dem Vernehmen nach über zwei Jahre 34 Millionen Euro!

Das obendrein erfolgreich, wie sieben Tore und zwei Vorlagen in nur sechs Ligaspielen zeigen. Das Highlight war definitiv sein Hattrick samt Assist beim 4:0 gegen Tabellenführer Galatasaray am vergangenen Wochenende.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Offene Naturtribüne: Vienna plant Extra-Plätze für Kracher gegen Rapid

20 Mio. Euro! Engländer jagen Sturms Weinhandl

FC Bayern will Haaland statt Kane

»The New One« startet den großen DFB-Neustart

Fix: Gladbach hat einen neuen Trainer

Forderung nach FIFA-Ausschluss von Israel

Hammer-Auftakt: Austria muss zu Chelsea

Respect-Eklat! Fans verweigern Trauerminute – 10.000 Euro Strafe für Juventus!

Vom Stürmer zum Team-Verteidiger! Felix Bacher verzaubert Frankreichs Spitzenklub Lyon

Real Madrid fordert Aus von Liga-Boss