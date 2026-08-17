Jetzt droht Ärger
US-Politikerin gesteht Affäre mit Bodyguard
Die ehemalige Senatorin aus Arizona bestätigte vor Gericht, dass sie eine Beziehung mit ihrem persönlichen Leibwächter Matthew Ammel hatte. Pikant: Ammel war zu diesem Zeitpunkt verheiratet und Vater von drei Kindern.
Seine Ex-Frau Heather Ammel verklagt Sinema nun. Sie wirft der früheren Spitzenpolitikerin vor, ihre Ehe zerstört zu haben.
Besonders brisant sind die Aussagen, die Sinema selbst vor Gericht machte. Demnach kam es Ende Mai 2024 im kalifornischen Napa Valley zum ersten sexuellen Kontakt. Sinema schilderte den Beginn der Affäre unter Eid: "Wir wohnten in einem Airbnb. Wir waren draußen. Matt küsste mich. Wir gingen hinein und hatten Sex."
Treffen in Washington, Aspen und Phoenix
Die Affäre blieb offenbar nicht bei dieser einen Begegnung. Sinema bestätigte weitere Treffen mit Ammel – unter anderem bei der Hochzeit einer CNN-Moderatorin, in ihrer Wohnung in Washington, während einer Reise nach Aspen und in ihrem Haus in Phoenix. Auch Nachrichten zwischen den beiden spielen im Verfahren eine wichtige Rolle.
So soll Sinema ihrem Bodyguard geschrieben haben: "Ich lege meine Hand auf dein Herz. Wir sehen uns bald. Ich vermisse dich." In einer weiteren Nachricht schrieb sie demnach: "Ich hoffe, dein Tag war okay. Ich denke an dich. Ich bin bei dir. Ich wache immer wieder nachts auf und greife nach deinen Armen."
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"Ja" auf Frage des Anwalts
Besonders unangenehm wurde es für Sinema, als sie im Gerichtssaal mit den Nachrichten konfrontiert wurde.
Ein Anwalt fragte sie, ob sie nachvollziehen könne, dass eine Ehefrau angesichts solcher Nachrichten misstrauisch werden könne. Sinemas Antwort fiel kurz aus: "Ja." Nach eigener Aussage wusste die Ex-Senatorin während der Affäre, dass Ammel verheiratet war und drei Kinder hatte.
Ex-Frau erhebt schwere Vorwürfe
Für Heather Ammel war die Entdeckung der Beziehung offenbar ein Schock. In einer Nachricht bezeichnete sie Sinema später als "hinterhältig" und warf ihr vor, eine Frau zu sein, "die bereit ist, eine Familie zu zerstören".
Nun muss ein Gericht klären, ob Sinema für ihre Rolle in der Affäre rechtlich belangt werden kann. In einigen US-Bundesstaaten ist Ehebruch noch immer gesetzlich verboten. Ob gegen Ammel wegen seines eigenen Ehebruchs strafrechtlich vorgegangen wird, ist bislang nicht bekannt.
Nächste Anhörung steht bevor
Kyrsten Sinema war von 2019 bis 2025 US-Senatorin für Arizona und sorgte während ihrer politischen Karriere immer wieder mit ihrem ungewöhnlichen Auftreten für Aufmerksamkeit.
Nun dreht sich die öffentliche Debatte nicht um ihre Politik, sondern um eine Affäre, die vor Gericht aufgearbeitet wird.
Am 19. August steht die nächste wichtige Anhörung in dem Verfahren an. Dann könnte erneut ans Licht kommen, wie die Beziehung zwischen Sinema und ihrem ehemaligen Leibwächter ablief – und welche Folgen sie für die Beteiligten hat.
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