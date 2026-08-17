Nur ein Tag Regen, Mittwoch wird es wieder warm

Die Abkühlung ist vorerst nicht von Dauer.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Hitzewelle ist zu Ende. Zum Wochenstart sorgt eine Kaltfront, die aus Nordwesten kommt, für einen Wetterumschwung. Von der Früh weg wechseln sich Wolken und Sonne ab, dabei sind im ganzen Land Regen, Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Lokal kann es auch zu Starkregen kommen, besonders von Vorarlberg bis Oberösterreich. Dazu wird es zunehmend schwül. Am längsten trocken ist es ganz im Osten und Südosten, hier gibt es auch den meisten Sonnenschein. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Alpennordseite auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen steigen auf zwölf bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 20 bis 30 Grad, mit den höchsten Werten im Osten und Südosten.

Der Dienstag beginnt an der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins Mostviertel mit teils dichten Wolken und Restschauern, die im Laufe des Vormittags aber allmählich abklingen und auch etwas Sonnenschein erlauben. Überall sonst ist es noch überwiegend sonnig und trocken. Am Nachmittag zieht ein dichter Wolkenschirm aus Nordwesten auf und bedeckt weite Teile des Landes. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich in das Salzkammergut. Ganztägig trocken bleibt es lediglich im Nordosten und Südosten. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Alpennordseite auch lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen klettern nur noch auf zehn bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen auf 19 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Südosten und in Vorarlberg.

32 Grad am Mittwoch

Bis auf ein paar Wolkenreste vor allem im Nordosten ist es am Mittwoch zunächst ungestört sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich im Westen und Südwesten nach und nach Quellwolken und nachfolgend können sich ein paar, teils auch gewittrige Schauer bilden. Die Gewitterneigung ist in Osttirol am höchsten. Die Zellen bleiben lokal und in vielen Landesteilen ist es bei nur geringer Bewölkung auch am Nachmittag sehr sonnig. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, vorzugsweise aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen erreichen zehn bis 18, die Tageshöchsttemperaturen 26 bis 32 Grad.