30. Faustball-Europapokal: Mädchen aus OÖ waren zweimal Goldmarien

Mehr als 600 Spieler in 58 Auswahlmannschaften reisten nach Laakirchen im Bezirk Gmunden.

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Mit zwei Europapokalsiegen, starken Leistungen aller vier Mannschaften und dem ausgezeichneten zweiten Platz in der Gesamtwertung hat Oberösterreich beim 30. Jugend-Faustball-Europapokal in Laakirchen einmal mehr seine Stellung als eine der führenden Nachwuchs-Faustballregionen Europas unter Beweis gestellt. Beim weltweit größten Faustball-Nachwuchsbewerb kämpften 58 Mannschaften aus fünf Nationen in den Altersklassen U14 und U18 um die Titel.

Die oberösterreichischen Auswahlteams überzeugten dabei über alle Bewerbe hinweg. Mit den Turniersiegen in der U18 weiblich und U14 weiblich sowie weiteren starken Leistungen der Burschenteams sicherte sich Oberösterreich den zweiten Platz in der Gesamtwertung, nur knapp hinter Schwaben.

Hervorragende Nachwuchsarbeit

Auch U14-Mannschaft hat gewonnen. © Faustball Austria

"Besonders erfreulich ist, dass nicht nur unsere Mädchen zwei Titel nach Oberösterreich holen konnten, sondern auch unsere Burschen ihre Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Die U18 wurde Gruppensieger und belegte Rang sechs, die U14 verpasste nur aufgrund der Satzdifferenz die obere Zwischenrunde und blieb in den anschließenden Platzierungsspielen ungeschlagen. Das bestätigt einmal mehr die hervorragende Nachwuchsarbeit in unseren Vereinen", sagt OÖFBV-Präsident Gernot Wagner.

Rund Helfer waren im Einsatz. Der Jugend-Europapokal habe laut Wagner gezeigt, dass Oberösterreich nicht nur sportlich zur europäischen Spitze gehört, sondern auch als Gastgeber internationaler Großveranstaltungen Maßstäbe setzen kann.