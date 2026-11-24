Wie unsere Wirtschaft aus der Angstspirale kommt, wurde am Montagabend beim diesjährigen HYPO OOE Wirtschaftsgespräch vor rund 700 Gästen diskutiert.

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Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) eröffnete seine Keynote mit der Frage "Was ist das Beste an einem Job in Wien?" Antwort: "Termine in OÖ!" Der bekennende Hypo-Bankkunde sprach in seiner Keynote von einem prognostizierten Sprung bei der Konjunkturentwicklung. Österreich werde 2027 vom Schlusslicht ins Mittelfeld aufrücken und sich nach längerer Zeit wieder stärker als der Durchschnitt der Eurozone entwickeln. Eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik dürfe sich mit den erwarteten 1,3 Prozent Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr aber nicht zufrieden geben: "Wir brauchen ein Mindset der Ambition und Zuversicht. Auch wenn die Trendwende eingeleitet wurde, muss es als Bundesregierung unser Ziel sein, auf 2 Prozent Wachstum oder mehr zu kommen, um den Sozialstaat abzusichern."

Elisabeth Christen (stv. WIFO-Direktorin) zeigte sich mit Blick aufs kommende Jahr ebenso optimistisch: "Die Stimmungslage der Unternehmen hellt sich auf, zudem kann Österreichs Wirtschaft am Infrastrukturpaket in Deutschland mitnaschen und auch im Verteidigungssektor gibt es Chancen."

Tech-Unternehmer und Investor Florian Gschwandtner sieht Bildungsreformen unumgänglich: "Wir brauchen Ingenieurinnen und Ingenieure, wir brauchen Menschen, die naturwissenschaftliche Fächer lieben. Dafür braucht es Investitionen ins Bildungssystem. Auch um beim Leseverständnis – der Grundlage für alles – wieder besser zu werden."

Mehr Finanzkompetenz in jungen Jahren

Finance literacy (Finanzkompetenz) sollte laut Gschwandtner bereits in der Schule aufgebaut werden.

HYPO Oberösterreich-Generaldirektor Klaus Kumpfmüller: „Das geplante Zukunftsdepot ist ein erster Schritt in Richtung einer Kapitalmarkt-Kultur und auch ein wichtiger Impuls für die Finanzbildung, weil sich künftig mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen werden.