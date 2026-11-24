Profiteur
Trump macht mit Huang-Rückkehr 15 Millionen Dollar Gewinn
Wie die "Financial Times" berichtet, hat Donald Trump an der Rückkehr von Huang sehr profitiert. Nachdem der Nvidia-CEO aufgrund der Affären-Skandale am 12. November zurückgetreten ist, wird er vom Verwaltungsrat der Mitgründer zwölf Tage später wieder zurückgeholt. Die Nachricht ließ die Nvidia-Aktie um über 30 Prozent steigen.
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Davon profitiert unter anderem auch Donald Trump. Ende September wurden beim Office of Government Ethics das Aktienportfolio des US-Präsidenten offengelegt. Trump soll laut dem zwischen 32.000 und 370.000 Nvidia-Aktien besessen haben. Regierungsmitglieder können ihre Geschäfte in Spannen angeben.
1,3 bis 15 Millionen US-Dollar Gewinn
Somit hat der 80-Jährige mit dem gestiegenen Aktienkurs zwischen rund 1,3 und 15 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht. In den Unterlagen fehlen die Monate Oktober und November. Somit ist fraglich, wie viele Aktien Trump in diesem Zeitraum gekauft und verkauft hat.
Der US-Präsident präsentiert sich als der Hauptgrund für die Rückkehr von Huang. Gegenüber dem US-Sender CNBC betonte er: "Ich habe mit ihnen gesprochen, sagen wir es so. Und ich habe sie überzeugt, ich habe den Deal gemacht." Sein Eingreifen sei "sehr wichtig" gewesen.
Dass sich die höchste Regierungsebene an der Entscheidung beteiligt hat, bestätigte der Nvidia-Verwaltungsrat. Huangs Rückkehr sei kein Risiko für die nationale Sicherheit. Zu Trumps Finanzen wollte sich das Weiße Haus nicht äußern.
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