Überraschend kehrte am Montag Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurück. Besonders eine Person hat sich über die Rückkehr gefreut: US-Präsident Donald Trump. Er soll damit bis zu 15 Millionen US-Dollar verdient haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie die "Financial Times" berichtet, hat Donald Trump an der Rückkehr von Huang sehr profitiert. Nachdem der Nvidia-CEO aufgrund der Affären-Skandale am 12. November zurückgetreten ist, wird er vom Verwaltungsrat der Mitgründer zwölf Tage später wieder zurückgeholt. Die Nachricht ließ die Nvidia-Aktie um über 30 Prozent steigen.

Davon profitiert unter anderem auch Donald Trump. Ende September wurden beim Office of Government Ethics das Aktienportfolio des US-Präsidenten offengelegt. Trump soll laut dem zwischen 32.000 und 370.000 Nvidia-Aktien besessen haben. Regierungsmitglieder können ihre Geschäfte in Spannen angeben.

1,3 bis 15 Millionen US-Dollar Gewinn

Somit hat der 80-Jährige mit dem gestiegenen Aktienkurs zwischen rund 1,3 und 15 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht. In den Unterlagen fehlen die Monate Oktober und November. Somit ist fraglich, wie viele Aktien Trump in diesem Zeitraum gekauft und verkauft hat.

Der US-Präsident präsentiert sich als der Hauptgrund für die Rückkehr von Huang. Gegenüber dem US-Sender CNBC betonte er: "Ich habe mit ihnen gesprochen, sagen wir es so. Und ich habe sie überzeugt, ich habe den Deal gemacht." Sein Eingreifen sei "sehr wichtig" gewesen.

Dass sich die höchste Regierungsebene an der Entscheidung beteiligt hat, bestätigte der Nvidia-Verwaltungsrat. Huangs Rückkehr sei kein Risiko für die nationale Sicherheit. Zu Trumps Finanzen wollte sich das Weiße Haus nicht äußern.